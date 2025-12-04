Del "éxito" de 'Luzir' a las claves del convenio con 'Boreal': por qué se repite la polémica navideña en el Parque Grande de Zaragoza

Un año más y ya van dos consecutivos, la apuesta de ocio del Ayuntamiento de Zaragoza para esta Navidad en el Parque Grande ha causado revuelo. El año pasado el 'show' se denominó Luzir y lo explotó la empresa Zusup SL. Este año se llama 'Boreal' y los promotores son distintos. Pero el origen de la polémica es el mismo: estas compañías han sido escogidas a dedo y no van a pagar ni un euro al consistorio por la utilización del espacio público a pesar de tener un fin lucrativo. Estas son las claves de la polémica.

Los precedentes

El año pasado el espectáculo Luzir cerró su primera edición con 84.000 visitantes, una cifra que se vendió como un éxito por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y con la que quiso zanjar la polémica en cuanto a su instalación. Y es que la opocisión en bloque protestó porque el consistorio se limitó a cobrar una tasa de 170 euros a la empresa organizadora del evento -que ocupó miles de metros cuadrados del Parque Grande durante más de un mes y medio- por la tramitación del expediente cuando el resto de mercadillos y negocios que se instalan en las calles durante la Navidad tienen que pagar un cánon mucho más elevado. Por no hablar de que las empresas adjudicatarias de esas concesiones surgen de concursos públicos en los que se elige la mejor opción basándose en unos criterios técnicos.

Además, colectivos ecologistas protestaron por la ocupación durante semanas de la principal zona verde de la ciudad, un entorno que sirve también como refugio para la fauna, una fauna que iba a tener que convivir -y a la que no le quedó otra opción que convivir- con las luces y el sonido del espectáculo. Pero la Navidad terminó y la polémica se desinfló.

Las fechas

Fue a principios del pasado mes de noviembre cuando la propia alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, informó de que Luzir, a pesar del éxito que se había vendido tras la primera edición, no iba a repetir este año. Sin embargo, pocos días después, a mediados de noviembre, aparece ya sellado por parte de un colegio oficial de arquitectos técnicos el proyecto de la instalación de un nuevo recinto con luces navideñas en el Parque Grande pero bajo un nuevo nombre: Boreal.

El 18 de noviembre, la concejal ade Cultura, Sara Fernández, en la comisión de su área confirmó que no se había prorrogado el convenio firmado para desarrollar Luzir en una segunda edición pero anuncio entonces que se trabajaba "en una opción alternativa que no va a tener el formato de licitación pública y que será un convenio de colaboración". El trabajo dio sus frutos y, tan solo un día después, se firmó ese convenio "de colaboración entre la sociedad municipal Zaragoza Cultural y la empresa promotora de este espectáculo, Naturaleza Encendida SL".

Las obligaciones del ayuntamiento

El convenio establece las obligaciones de las dos partes, si bien la lista de los debes del ayuntamiento es más largo. Así, el consistorio se compromete: a ceder el espacio y a apoyar a la empresa en la gestión de las autorizaciones necesarias; a colaborar en la organización y desarrollo del evento prestando apoyo logístico para el adecuado montaje, instalación, vigilancia, funcionamiento y desmontaje de los elementos necesarios. Asimismo, en materia de vigilancia, Zaragoza Cultural aportará un vigilante privado durante las 24 horas del día y los siete días a la semana (pagado por el consistorio) y una patrulla de la Policía Local como refuerzo.

Asimismo, Zaragoza Cultural realizará la supervisión técnica de las diferentes instalaciones así como el espacio antes del montaje y después. La sociedad municipal cederá también el vallado perimetral disponible para cercar el recinto.

Y la cosa no queda ahí: el ayuntamiento va a ceder también a la empresa, sin coste, espacios publicitarios en diferentes soportes: tres autobuses municipales, mupis digitales, pantallas del centro de la ciudad y la pantalla gigante de Etopia. En este último caso, "dado lo especial de las especificaciones técnicas del soporte, la adaptación" sí tiene un coste de 100 euros para la empresa que explota el espectáculo.

Obligaciones de la empresa

La empresa que explotará el recinto durante la Navidad se encargará de los servicios de producción del espectáculo y de contratar al personal, además de la ejecución del proyecto de instalación de la atracción. También alquilará, montará y desmontará las figuras lumínicas, contratarán un seguro de responsabilidad civil y asumirá los costes del consumo eléctrico. Además, el convenio establece la obligación a la empresa de "poner a disposición del ayuntamiento invitaciones".

La justificación y la financiación

Según el convenio, la justificación para la firma del mismo es el "impacto económico de la actividad desde el punto de vista turístico paa la ciudad", que es relevante. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han comparado este convenio con el que permite celebrar el Vive Latino, puesto que también supone entregar a dedo recursos y espacio municipal para la organización de un evento privado.

Con respecto a la financiación del espectáculo, más allá de establecer que la empresa debe encargarse de alquilar y montar las figuras lumínicas y el personas, el convenio dice que 'Boreal' se va a "autofinanciar" con las entradas que paguen "los usuarios", unas entradas que alcanzan los 20,85 euros en algunos casos. Lo que no dice es para quien serán los beneficios cuando se resten los gastos a los ingresos. PSOE, Vox y ZeC han criticado esta forma de proceder del Gobierno municipal del PP.