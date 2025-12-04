Pedro del Hierro se consolida en Zaragoza con la apertura de su cuarta tienda en la ciudad
El establecimiento se ubicará próximamente en el centro comercial Aragonia de la capital aragonesa
Pedro del Hierro es una firma de moda española que cuenta con una larga tradición en la alta costura del país. Creada por el diseñador madrileño del mismo nombre en 1974, se incorporó en exclusiva a Tendam en 1999 y es propiedad del grupo desde 1992, siendo una de las cadenas principales junto con Cortefiel, Springfield y Women’Secret. La firma tiene presencia internacional en más de 30 países con más de 300 tiendas.
En Zaragoza, cuenta en la actualidad con tres tiendas en toda la ciudad: una de ellas en pleno centro de Zaragoza, en el Paseo Independencia, 32, y las otras dos en los centros comerciales Grancasa y Puerto Venecia. A estas se sumará próximamente un cuarto establecimiento, con el que la marca española refuerza su apuesta por la capital aragonesa.
Nueva tienda en Zaragoza
La cuarta tienda de Pedro del Hierro en Zaragoza abrirá próximamente sus puertas en Aragonia. Este centro comercial, situado en la avenida Juan Carlos I, en el barrio de La Romareda, incorpora así una nueva marca de referencia a su oferta, después de la inauguración a finales de agosto de Women’Secret, también del grupo Tendam.
El nuevo establecimiento se ubicará en la primera planta, en una de las principales entradas al centro comercial, junto a Rodilla, y compartirá espacio con otras firmas de moda como Mango, Mango Teen, Adolfo Domínguez, Hoss Intropia, Geox, Punto Blanco, Boboli, Munich o Etam, entre otras. A esta propuesta comercial se suma la amplia oferta de restauración del centro, con locales como Rodilla, Ginos, Frutolandia, Foster Hollywood o Santa Belinda, entre otros.
La llegada de Pedro del Hierro —firma que celebró su 50 aniversario en 2024— se anunció en redes sociales el pasado 9 de octubre, aunque por el momento todavía no se ha confirmado la fecha definitiva de apertura.
