Un 'pique' entre conductores en la N-232 a la altura de Utebo se hace viral.

Los conflictos en la carretera están a la orden del día. Las infracciones al volante que suponen un riesgo evidente para la seguridad del resto de los conductores pueden ser sancionadas por las autoridades, aunque no siempre hay agentes presentes para multar en ese momento. En estos casos, los radares actúan como apoyo a la supervisión de la Guardia Civil, pero ni siquiera así se consiguen frenar del todo los comportamientos temerarios.

Una de las infracciones más habituales se produce en autovías y carreteras nacionales con varios carriles en el mismo sentido, donde el carril izquierdo debe emplearse únicamente para adelantar, existiendo la obligación de circular por la derecha. Sin embargo, es frecuente que algunos vehículos adelanten demasiado lento o no regresen al carril derecho tras finalizar la maniobra, generando retenciones y situaciones de tensión.

Cuando esto ocurre, puede ocurrir que otros conductores, cansados de esperar, opten por realizar un adelantamiento indebido por la derecha, una conducta peligrosa que incrementa el riesgo de accidente.

Un 'pique' entre conductores en la N-232

Esta situación es la que han vivido dos conductores que circulaban por la N-232 entre Casetas y Utebo, en la provincia de Zaragoza. En un vídeo compartido por el perfil de Dashcam.es, conocido en redes sociales por mostrar infracciones captadas con cámaras de salpicadero, se observa a ambos vehículos por la citada vía.

El coche que graba circula por el carril izquierdo cuando, de repente, otro vehículo lo adelanta por la derecha de manera indebida. En ese instante, el primer conductor acelera para volver a superar al vehículo que lo ha rebasado ilegalmente, provocando un pique peligroso entre ambos. El segundo conductor reaparece en la imagen a gran velocidad, circulando por el carril derecho y aumentando el riesgo para todos los usuarios de la vía.

Multas de hasta 200 euros y pérdida de puntos

Adelantar por la derecha de forma indebida conlleva una multa de 200 euros y, en ciertos casos, la retirada de cuatro puntos del carné de conducir. Esta maniobra está prohibida, salvo en excepciones específicas, como cuando un vehículo del carril izquierdo está inmovilizado o cuando las condiciones del tráfico lo exigen.

Además, el conductor del carril izquierdo también podría ser multado por circular indebidamente. Ambos comportamientos contribuyen a generar peligros innecesarios en la vía.