Zaragoza pierde la oportunidad de comprar decenas de VPO cada año a precio reducido y el PSOE pide revertir la situación

La concejala del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha propuesto al Gobierno de la ciudad que destine una partida en el presupuesto de 2026 para ejercer el derecho de tanteo y retracto de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) para incorporarlas al parque público.

Cihuelo ha reclamado que el Ayuntamiento de Zaragoza vuelva a ser "promotor, gestor y garante" de un parque público de vivienda, a través de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, de tal forma que pueda ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las VPO que se transmitan, adquiriéndolas al precio marcado por los módulos oficiales y reincorporarlas al parque público de alquiler asequible.

"Que la VPO siga siendo VPO. Que las viviendas de protección oficial que se construyeron con el bolsillo de todos los zaragozanos, vuelvan a ser de los zaragozanos, y no las dejemos escapar, para seguir incrementando el parque público", ha recalcado. La edil socialista ha explicado que el marco jurídico autonómico contempla esta posibilidad al ser una "herramienta para proteger el carácter social de las VPO".

Según sus cálculo cada vez que se reúne el Gobierno de Zaragoza, que es cada quince días, hay entre 20 y 25 casos en los que se podría ejercer el derecho de tanteo y retracto, lo que arroja un dato de unas 50 al mes y son entre 500 y 600 viviendas anuales. "El ayuntamiento no tiene presupuesto para recuperarlas de golpe, pero si puede habilitar una partida para asumir una parte. Gobernar es decidir", ha zanjado.

Reto

De esas 500 VPO, Cihuelo ha propuesto destinar una partida para recuperar las máximas posibles porque se han construido con el esfuerzo de todos los ciudadanos y tienen que estar a disposición de los ciudadanos. Además, sería una forma de influir en el precio del mercado y en el bienestar de la ciudadanía ha apuntado.

"Es un reto al que el PSOE no va a dar la espalda y seremos insistentes", ha avanzado para confiar en contar el apoyo de los grupos municipales en el Consejo de Zaragoza Vivienda y en otras posibilidades de participación política.