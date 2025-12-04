El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda

El Real Zaragoza pagará en los próximos días los 10 millones de euros que tiene pendientes este año para la construcción de la nueva Romareda. Así lo aseguran desde el club, donde ya exponen sin ambages que el abono se realizará de forma inminente, antes del próximo día 30. Una determinación que, además, no necesitará de aprobación alguna en la Junta de Accionistas que la SAD ha convocado para el 23 de diciembre, en la que por otra parte se aprobará una nueva ampliación de capital de cerca de cinco millones, la quinta desde la llegada de la nueva propiedad en el verano de 2022.

De esta forma, el club cumplirá con el nuevo calendario de pagos que acordó junto a los dos socios públicos, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, a finales del pasado año. En ese momento, el Real Zaragoza difirió los 6,8 millones que se había comprometido a aportar. Hasta el próximo 2028, el club todavía deberá abonar 24 millones de euros: 5 en 2026, 12 en 2027 y 7 en ese último curso.

Cabe recordar que, cuando se constituyó la sociedad mixta Nueva Romareda, hace ahora dos años, las tres patas partían desde una posición igualitaria. Es decir, cada una iba a sufragar un tercio del coste de la operación Romareda, que ahora ronda (incluyendo el traslado al Parking Norte de la Expo) los 175 millones de euros, aunque 24,5 son en concepto de suelos, municipales y cedidos al club para su explotación para los próximos 75 años.

En cambio, para no depender de financiación externa, la SL realizó una ampliación de capital de 40 millones de euros en noviembre de 2024. Un dinero que fue exclusivamente público, 20 millones por parte de la DGA y 20 desde el consistorio zaragozano, y que vino acompañado de 32 millones extra, también públicos y a partes iguales, en concepto de préstamos participativos. Este movimiento dejó al Real Zaragoza en minoría, con un 25% de las participaciones una vez pague los 34 millones pendientes, los 10 de este año y los 24 restantes hasta 2028.

El club, eso sí, se comprometió entonces a, en el futuro, igualar las aportaciones públicas y quedar en la posición igualitaria que se pactó en diciembre de 2023. Por el momento, no ha habido más noticias al respecto. Con todo, es preciso matizar que la mudanza al Ibercaja Estadio permitirá estrenar el Ibercaja Romareda (el banco aragonés pagó 10 millones a la sociedad para el patrocionio de ambos campos hasta 2035) dos años antes de lo previsto inicialmente, en junio de 2027.

En imágenes | Así avanzan las obras de construcción de La Romareda / Laura Trives

¿Qué significa esto? Que el Real Zaragoza explotará los usos terciarios y generará ingresos extra para sus arcas, ya que tiene la concesión a cambio de un canon anual. Y que, por otro lado, la DGA y el ayuntamiento podrán empezar a recuperar la cantidad prestada a la sociedad, esos 32 millones de euros que constan como préstamos participativos (que por el momento no ha sido necesario emplear). Las obras de La Romareda, en ese sentido, avanzan a buen ritmo, con el Gol Sur bastante avanzado y el resto de graderíos empezando a tomar altura.

La postura de los socios públicos

"Esa es una buena pregunta". Es la respuesta que ha dado el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón y de la sociedad mixta Nueva Romareda, Roberto Bermúdez de Castro, este jueves, refiriéndose precisamente a esos 10 millones que el club tiene pendientes. El popular ha afirmado, como en anteriores ocasiones, que "ellos (por la dirección del Real Zaragoza) me dicen que van a pagar y me lo tengo que creer". Con todo, ha matizado que, si no lo hacen, el Ejecutivo autonómico "defenderá sus intereses".

Mientras, el ayuntamiento aprobó ya hace unas semanas el pago que le corresponde, de 3,1 millones de euros, una cifra idéntica a la aportada en 2024. La cantidad, eso sí, crecerá en los próximos cursos, con 11,1 millones comprometidos para 2026 y 2027 y 7,1 millones para 2028. Por parte del Gobierno de Aragón, los pagos que le corresponden este curso también se ejecutarán en los próximos días.