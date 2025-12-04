Los vecinos de La Magdalena aplauden el desalojo y la desinfección del parque Bruil en Zaragoza: "A nivel higiénico estaba hecho un desastre"

El desalojo sorpresa de las 26 personas sin hogar que se encontraban viviendo en el parque Bruil de Zaragoza con motivo de la desinfección del mismo ha pillado desprevenido a muchos vecinos de la zona. Tras el cierre de este espacio verde, 17 de ellos han accedido a alojarse en el albergue de la capital aragonesa durante un periodo indefinido mientras se sigan registrando estas bajas temperaturas. Sobre el papel, estos trabajos iniciados repentinamente por el ayuntamiento se veían venir por los vecinos, pero no cuándo ni de qué magnitud.

Una joven que vive en los alrededores de la calle Asalto tacha de "desastroso" en todos los aspectos el estado en el que se encontraba el parque. "A nivel higiénico estaba hecho un desastre, estaba todo lleno de basura, hasta los que vivían aquí se estaban haciendo ya sus propias casas con colchones y tiendas de campaña. Para mi genial que hagan esto, una zona por la que pasa tanta gente, niños incluidos, no podía estar así", asegura a este diario.

M. G. era una habitual usuaria del parque por el que solía pasear a su perra, sin embargo, la degradación de las condiciones en el mismo le hicieron cambiar de rutina. "Hacía falta una limpieza a fondo, estaba todo lleno de residuos no sólo de la gente sin hogar, sino de cualquier cosa que alguien hiciese en el parque", añade. Señala que tampoco le parece correcto que se hiciera el cierre sin previo aviso, ya que tanto a ella, como a su mejor amigo o su madre "les han quitado esa opción para pasear a sus perros".

J. G. también vive por el barrio de La Magdalena y mantiene firme su opinión: "Si había un momento en el que hacerlo, era ahora" por la bajada de temperaturas que ha llegado a Zaragoza. "La situación complica la vida a todo el mundo, tanto a nosotros como a la gente que acampaba aquí. En general, los vecinos hemos sido muy cautos. Yo no lo he vivido con miedo. En realidad, temía más por esa gente que podían incluso morir de frío en estas circunstancias", detalla este hombre.

El cierre y la limpieza del Parque Bruil, no obstante, no será algo puntual como en ocasiones anteriores. Los técnicos municipales vallaron la zona este miércoles y así permanecerá durante semanas, quizá hasta primavera. La única zona accesible para los vecinos serán las pistas deportivas y un corredor central que permite cruzarlo desde las viviendas situadas junto al edificio del Trovador hasta las calles Alvira Lasierra y Jorge Cocci.