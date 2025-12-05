El acceso a los Cines Palafox renovará su aspecto tras unas obras que ya han comenzado

Los Cines Palafox no son solo una de las salas más importantes de la ciudad de Zaragoza, sino que también son una importante pieza del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ahora, para seguir siendo confortable y útil para los clientes, el acceso a hall principal, donde hasta hace un tiempo se situaban las taquillas, está siendo remodelado con el objetivo de darle un aspecto más actual.

Las obras son visibles desde la calle, desde donde se observa también que se han retirado las pantallas en las que se podían leer los horarios en los que se proyectaban cada una de las películas programadas. No obstante, estos trabajos no tienen nada que ver con los planes de Zaragoza Urbana para reabrir el pasaje Palafox, un proyecto que avanzó el director ejecutivo de la compañía, Felipe Sanz, el pasado mes de noviembre.

Los trabajos que se están llevando a cabo en la entrada de los cines Palafox son de menor entidad y permitirán renovar la imagen de este espacio que sirve como espacio de encuentro antes de entrar a las salas y donde se recogen las entradas para poder acceder a los cines.

Será en las próximas semanas cuando se defina el nuevo aspecto de este lugar que forma parte del paisaje tradicional del principal paseo de la capital aragonesa.