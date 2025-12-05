El acceso a los Cines Palafox renovará su aspecto tras unas obras que ya han comenzado
Las taquillas se han retirado para acometer unos trabajos de remodelación
Los Cines Palafox no son solo una de las salas más importantes de la ciudad de Zaragoza, sino que también son una importante pieza del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ahora, para seguir siendo confortable y útil para los clientes, el acceso a hall principal, donde hasta hace un tiempo se situaban las taquillas, está siendo remodelado con el objetivo de darle un aspecto más actual.
Las obras son visibles desde la calle, desde donde se observa también que se han retirado las pantallas en las que se podían leer los horarios en los que se proyectaban cada una de las películas programadas. No obstante, estos trabajos no tienen nada que ver con los planes de Zaragoza Urbana para reabrir el pasaje Palafox, un proyecto que avanzó el director ejecutivo de la compañía, Felipe Sanz, el pasado mes de noviembre.
Los trabajos que se están llevando a cabo en la entrada de los cines Palafox son de menor entidad y permitirán renovar la imagen de este espacio que sirve como espacio de encuentro antes de entrar a las salas y donde se recogen las entradas para poder acceder a los cines.
Será en las próximas semanas cuando se defina el nuevo aspecto de este lugar que forma parte del paisaje tradicional del principal paseo de la capital aragonesa.
- El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
- Confirmado un nuevo vuelo desde Zaragoza para el verano de 2026: billetes a 9 euros
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: 'Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido
- Dos empresas aragonesas, afectadas por las restricciones de China al porcino de Barcelona tras los casos de peste africana
- El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
- La discusión viral por un carrito de bebé en el encendido de las luces de Navidad de Zaragoza: 'Que lo vea por la tele
- 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina
- El espectáculo de luces navideñas del Parque Grande, de nuevo en el centro de la polémica: 'Cobran entrada pero no pagan ni un euro