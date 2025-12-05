Benito Tesier recibe el reconocimiento de Antiguo Alumno del Año en el Encuentro Alumni ESIC Aragón 2025

ESIC Aragón celebró su tradicional Encuentro Alumni, un evento que se ha convertido en un verdadero espacio de reencuentro para antiguos alumnos, profesionales y representantes del mundo empresarial. Más de 500 asistentes participaron en una jornada marcada por la emoción, la inspiración y el reconocimiento al talento.

El momento más emotivo de la jornada fue la entrega del galardón Antiguo Alumno del Año 2025, que en esta edición recayó en Benito Tesier, director general de Brembo Iberia y presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ). Su trayectoria profesional y compromiso con los valores de ESIC lo han convertido en un referente para la comunidad académica y empresarial.

La entrega del reconocimiento estuvo a cargo de Mar Martín Murga, directora del colegio Compañía de María de Zaragoza y reconocida como Antigua Alumna del Año 2024, quien subrayó la importancia de mantener vivo el espíritu de unión y excelencia que caracteriza a la red Alumni de ESIC.

El acto contó también con unas palabras de Antonio Sangó, director de ESIC Aragón, quien destacó la relevancia de la comunidad Alumni como motor de conexión y desarrollo profesional en la región. Un año más, el evento estuvo acompañado por la actuación del coro del colegio Sansueña, que aportó un toque especial y emotivo a la celebración.

Desde su llegada a Zaragoza en 1993, ESIC Aragón se ha consolidado como una institución clave en la formación empresarial y de marketing en la región. Más de 30.000 estudiantes han pasado por sus aulas en estos más de 30 años y, de ellos, más de 3.500 profesionales forman parte de la comunidad Alumni ESIC Aragón, un grupo selecto que mantiene vivo el vínculo con la escuela y que representa la excelencia y el compromiso con los valores de la institución.

El encuentro de este año no solo sirvió para reconocer la trayectoria de Benito Tesier, sino también para reforzar la importancia de esta red de antiguos alumnos que impulsa la innovación, el liderazgo y la conexión empresarial en Aragón.