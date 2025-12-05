Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BonÀrea, a punto de abrir un nuevo supermercado en Zaragoza: este es su emplazamiento

Ofrecerá una nueva alternativa de compra a los residentes de Delicias, que pronto podrán disfrutar de sus productos

Local del grupo bonÀrea en Zaragoza

Local del grupo bonÀrea en Zaragoza / bonÁrea

Luis Alloza

BonÀrea continúa con su estrategia de ampliación de supermercados y de mejora de los ya existentes. Después de abrir en Gallur y de ampliar el establecimiento de la calle Santa Lucía, junto a la Plaza Europa, para dar servicio al barrio de San Pablo, ahora está terminando las obras para abrir en otro punto clave de la ciudad de Zaragoza.

Se va a instalar en Delicias, el barrio más poblado de Zaragoza, por lo que tendrá acceso a miles de potenciales clientes. Estará situado concretamente en La Bombarda, en el local que dejó libre los cerrajeros Hermanos Justo, en el número 6, es decir, cerca de la Avenida Madrid y Los Enlaces.

El local está en su fase final de preparación y, si bien todavía no se conoce la fecha exacta de apertura, pronto los vecinos de la zona sumarán una nueva opción para sus compras a las ya existentes de Lidl, Alcampo o Mercadona.

TEMAS

BonÀrea, a punto de abrir un nuevo supermercado en Zaragoza: este es su emplazamiento

De la venta del 'skate park' de Vía Hispanidad al antiguo colegio del Jesús y María: Urbanismo prevé desatascar este mes varias operaciones clave

Varios colectivos reclaman igualdad en las ayudas de extraescolares tras el revés judicial al Ayuntamiento Zaragoza

Benito Tesier recibe el reconocimiento de Antiguo Alumno del Año en el Encuentro Alumni ESIC Aragón 2025

Zeppelin Café se alza con el premio a la mejor tortilla de patata de Zaragoza

Por qué Zaragoza se ha convertido en la ciudad más accesible de Europa: el plan que conquista a Bruselas

Educación licita por casi un millón de euros la adquisición de un aulario modular para el colegio María Zambrano de Zaragoza

Estos son los días de apertura de los centros comerciales de Zaragoza durante el puente de la Constitución

