BonÀrea, a punto de abrir un nuevo supermercado en Zaragoza: este es su emplazamiento
Ofrecerá una nueva alternativa de compra a los residentes de Delicias, que pronto podrán disfrutar de sus productos
BonÀrea continúa con su estrategia de ampliación de supermercados y de mejora de los ya existentes. Después de abrir en Gallur y de ampliar el establecimiento de la calle Santa Lucía, junto a la Plaza Europa, para dar servicio al barrio de San Pablo, ahora está terminando las obras para abrir en otro punto clave de la ciudad de Zaragoza.
Se va a instalar en Delicias, el barrio más poblado de Zaragoza, por lo que tendrá acceso a miles de potenciales clientes. Estará situado concretamente en La Bombarda, en el local que dejó libre los cerrajeros Hermanos Justo, en el número 6, es decir, cerca de la Avenida Madrid y Los Enlaces.
El local está en su fase final de preparación y, si bien todavía no se conoce la fecha exacta de apertura, pronto los vecinos de la zona sumarán una nueva opción para sus compras a las ya existentes de Lidl, Alcampo o Mercadona.
