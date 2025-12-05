'Boreal' se inaugura en medio de la polémica en el Parque Grande: "Es la misma fórmula que aplicamos el Día del Libro"

El recinto iluminado 'Boreal' ha abierto ya sus puertas en el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza a pesar de la polémica suscitada por el hecho de que la empresa encargada de su montaje no vaya a pagar ni un euro al ayuntamiento a pesar de ocupar, durante semanas, cientos de metros cuadrados de espacio público a los que solo se podrá acceder previo pago de una entrada que, en algunos supuestos, supera los 20 euros. La concejala de Cultura, Sara Fernández, ha sido la encargada de inaugurar este espectáculo junto con el promotor del mismo, Iñaki Fernández, quien ha asegurado que este mismo formato ya ha triunfado en otras ciudades.

Como tal, Boreal es un juego de luces, humo y sonido que ocupa el espacio de La Rosaleda en el Parque Grande. Hay miles de luces led colocadas por el suelo y animales iluminados. Antes de que entraran los primeros visitantes, la concejala de Cultura ha atendido a los medios de comunicación, ante los que ha querido minimizar la polémica que se ha originado en los últimos días. "Hay un interés político en toda esta polémica. No quieren que hagamos programación cultural porque al final es una programación exitosa y a la oposición eso no le gusta", ha dicho con respecto a las críticas que han vertido el PSOE, Vox y ZeC por la fórmula escogida para permitir el montaje de esta instalación: un convenio a dedo que exime del pago de cualquier tasa a la empresa organizadora.

"La ordenanza fiscal número 25 prevé ya que cuando se trata cuestiones de interés cultural se puede establecer, al firmar un convenio, una exención de tasas, que es lo que hay ahora mismo. Es lo mismo que cuando firmamos con COPELI (Comisión Permanente del Libro de Zaragoza) el convenio para organizar la Feria del Libro y el Día del Libro. Cuando hay una programación cultural que el ayuntamiento quiere coorganizar se puede hacer así. Es un expediente que cuenta con todos los informes preceptivos y vinculantes", ha justificado Fernández.

Día del Libro

Preguntada por esta cuestión, Fernández ha explicado que no se ha reunido con ninguno de los partidos de la oposición para hablar de este asunto. Ni con Vox, el socio preferente del PP en Zaragoza y con el que sigue pendiente la fecha de los presupuestos municipales. La ultraderecha ha presentado una proposición normativa para prohibir la exención de tasas a entidades con ánimo de lucro, como es el caso de la empresa que organiza 'Boreal'.

No obstante, la concejala de Cultura ha asegurado que los partidos de la oposición, cuando han querido utilizar estos mismos mecanismos de contratación "lo han avaladoy los han firmado". "Es la misma fórmula que aplicamos en casos como el Día del Libro y la Feria del Libro y entonces no ponen ningún problema", ha insistido Fernández.