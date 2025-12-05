Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Varios colectivos reclaman igualdad en las ayudas de extraescolares tras el revés judicial al Ayuntamiento Zaragoza

La reclamación se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya visto "discriminatorias" para el alumnado de los centros públicos las subvenciones del consistorio para actividades extraescolares de 2021 y 2022 de los colegios concertados

Los colectivos, encabezados por la portavoz de ZeC, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Zaragoza.

Los colectivos, encabezados por la portavoz de ZeC, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

Las organizaciones FAPAR, FABZ, CCOO, CGT, Zaragoza en Común, Izquierda Unida y Podemos han reclamado este viernes al Ayuntamiento de Zaragoza que presupueste para el próximo ejercicio una partida que permita que todas las familias vulnerables de la ciudad puedan acceder a ayudas para actividades extraescolares.

Así lo ha pedido, en representación de estas organizaciones, partidos y sindicatos, Nieves Burón, secretaria general del FAPAR, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya visto "discriminatorias" para el alumnado de los centros públicos las subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza para actividades extraescolares de 2021 y 2022 de los colegios concertados.

"Nos vuelve a dar la razón, es muy contundente y rechaza la exclusividad" de las ayudas para las familias vulnerables de la concertada por discriminación respecto a las familias vulnerables de la escuela pública, ha indicado Burón, en referencia a la ratificación por parte del TSJA de la falta de igualdad tras la apelación del Ayuntamiento a una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso en este mismo sentido.

"No se puede decir más alto ni más claro", ha añadido, toda vez que ha resaltado que recurrieron la concesión de estas ayudas a las familias de la escuela concertada no pidieron en ningún momento que se les eliminaran, como ha hecho el consistorio, sino que "se ampliaran a la pública".

A su juicio, la sentencia conocida este jueves "abre la puerta" a que el ayuntamiento otorgue las subvenciones también a las familias vulnerables de la pública y decida "si le preocupan las familias vulnerables de la ciudad o sólo las de los centros concertados".

Por ello ha urgido el cumplimiento de la sentencia y criticado la "utilización" que el consistorio ha hecho de estas ayudas al retirarlas en vez de ampliarlas y al acusar a las organizaciones de querer que se eliminaran para la concertada, "una excusa que no se sostiene", ha incidido

