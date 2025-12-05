Educación licita por casi un millón de euros la adquisición de un aulario modular para el colegio María Zambrano de Zaragoza
Se invertirá este dinero en la construcción de ocho aulas, una sala de profesores y tres bloques de aseos
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha vuelto a licitar la adquisición e instalación de un aulario modular para el Colegio de Educación Infantil y Primaria María Zambrano, ubicado en Parque Venecia (Zaragoza).
La administración se adelanta así a las necesidades de escolarización de este centro de cara al próximo curso 2026/2027, que fue concebido inicialmente con tres vías, pero que suma ya en la actualidad más de 630 alumnos debido al crecimiento que ha experimentado el barrio.
Después de que no se presentara ninguna oferta válida en la anterior convocatoria, Educación ha revisado el presupuesto y ha realizado un ligero ajuste en las dimensiones del aulario.
El contrato, con un valor de 962.510,45 euros, contempla el suministro y la instalación de ocho aulas de más de 50 metros cuadrados, una sala de profesores, tres bloques de aseos y espacios complementarios, con un total de 590 metros cuadrados construidos.
Se trata de una actuación pionera, ya que por primera vez el Ejecutivo autonómico adquiere en propiedad las aulas modulares en lugar de recurrir al alquiler, como se había hecho hasta ahora. Esta decisión supone una mejora sustancial en la gestión de los recursos públicos, ya que permite la reutilización futura de las aulas en otros centros, ya que su vida útil estimada es de 20 años, y un mayor control técnico y funcional.
Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo día 8 de enero, a las 14.00 horas. Una vez se adjudique, el plazo de ejecución es de cinco mes y medio.
Educación sigue planificando la escolarización en el barrio junto a la comunidad educativa del mismo. Desde la Gerencia de Infraestructuras se está trabajando con el Ayuntamiento desde hace tiempo para encontrar una parcela idónea que permita la construcción de un IES, que dé servicio al alumnado del María Zambrano y en el que puedan cursar Bachillerato también los estudiantes del CPI Parque Venecia.
Y por parte de la Consejería, se han mantenido varios encuentros con las AMPAS y con las direcciones de los centros para explicarles los planes en los que se está avanzando.
- El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
- Dos empresas aragonesas, afectadas por las restricciones de China al porcino de Barcelona tras los casos de peste africana
- El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
- La discusión viral por un carrito de bebé en el encendido de las luces de Navidad de Zaragoza: 'Que lo vea por la tele
- 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina
- El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
- Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día