Educación licita por casi un millón de euros la adquisición de un aulario modular para el colegio María Zambrano de Zaragoza

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha vuelto a licitar la adquisición e instalación de un aulario modular para el Colegio de Educación Infantil y Primaria María Zambrano, ubicado en Parque Venecia (Zaragoza).

La administración se adelanta así a las necesidades de escolarización de este centro de cara al próximo curso 2026/2027, que fue concebido inicialmente con tres vías, pero que suma ya en la actualidad más de 630 alumnos debido al crecimiento que ha experimentado el barrio.

Después de que no se presentara ninguna oferta válida en la anterior convocatoria, Educación ha revisado el presupuesto y ha realizado un ligero ajuste en las dimensiones del aulario.

El contrato, con un valor de 962.510,45 euros, contempla el suministro y la instalación de ocho aulas de más de 50 metros cuadrados, una sala de profesores, tres bloques de aseos y espacios complementarios, con un total de 590 metros cuadrados construidos.

Se trata de una actuación pionera, ya que por primera vez el Ejecutivo autonómico adquiere en propiedad las aulas modulares en lugar de recurrir al alquiler, como se había hecho hasta ahora. Esta decisión supone una mejora sustancial en la gestión de los recursos públicos, ya que permite la reutilización futura de las aulas en otros centros, ya que su vida útil estimada es de 20 años, y un mayor control técnico y funcional.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo día 8 de enero, a las 14.00 horas. Una vez se adjudique, el plazo de ejecución es de cinco mes y medio.

Educación sigue planificando la escolarización en el barrio junto a la comunidad educativa del mismo. Desde la Gerencia de Infraestructuras se está trabajando con el Ayuntamiento desde hace tiempo para encontrar una parcela idónea que permita la construcción de un IES, que dé servicio al alumnado del María Zambrano y en el que puedan cursar Bachillerato también los estudiantes del CPI Parque Venecia.

Y por parte de la Consejería, se han mantenido varios encuentros con las AMPAS y con las direcciones de los centros para explicarles los planes en los que se está avanzando.