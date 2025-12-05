De la venta del 'skate park' de Vía Hispanidad al antiguo colegio del Jesús y María: Urbanismo prevé desatascar este mes varias operaciones clave

El año está a punto de terminar y el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza no quiere comenzar 2026 con deberes pendientes, por lo que se prevé que el próximo pleno, el último de 2025, sirva para dejar aprobados varios proyectos clave para el desarrollo de la ciudad y la clausura de algunas cicatrices urbanas que llevan lustros degradando el mapa de la capital aragonesa.

Es el caso, por ejemplo, de Aceralia. Los suelos de la antigua factoría en el barrio del Picarral servirán para levantar hasta 850 viviendas, 50 de las cuales serán protegidas. Se creará además una zona verde y Saica podrá ampliar sus instalaciones. También se reservará suelo para levantar equipamiento. La operación se desatascó, después de que la parcela llevara 20 años abandonada acumulando basura, hace un año, cuando se firmó un convenio entre los distintos propietarios del suelo, entre ellos la Sareb, el conocido como banco malo. En total son casi 160.000 metros cuadrados de suelo cuyo trámite para su recalificación comenzó hace ya más de un año y para lo que fue necesario aunar los intereses de todas las partes, lo que no resultó sencillo. En un primer momento, hace años, llegó a plantearse la posibilidad de permitir la construcción de más de 2.000 pisos en los antiguos terrenos de Aceralia. Pero Saica se opuso previendo posibles molestias a los vecinos más cercanos a su fábrica por la actividad industrial que desarrollan.

La solución ha pasado finalmente por reducir drásticamente la edificabilidad del área y por generar dos pastillas –la de la zona verde y la del equipamiento público– que servirán de barrera entre la fábrica y las nuevas viviendas. Ahora, según ha indicado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, en rueda de prensa, está previsto que se aprueben de forma inminente (en la comisión y el pleno de este mismo mes) tanto la modificación definitiva del Plan General como los proyectos también definitivos de reparcelación y urbanización.

Estado actual de los suelos de Aceralia en el Picarral. / Laura Trives / EPA

Según ha avanzado Serrano, si la tramitación administrativa sigue el cauce previsto, a finales del año que viene o principios de 2027 las máquinas podrían comenzar a trabajar para reurbanizar estos antiguos suelos industriales, lo que no quiere decir que se inicie ya entonces la construcción de las viviendas previstas, ya que eso depende de los propietarios de los suelos residenciales, que mayoritariamente es la Sareb.

Donde sí que podrían comenzar a levantarse viviendas dentro de aproximadamente un año es en la parcela del antiguo colegio Jesús y María, ya derribado. El concejal de Urbanismo ha explicado que también este mes pretende poder aprobar la modificación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana para permitir la construcción en ese solar de hasta 160 viviendas libres en una operación que también servirá para ejecutar un andador peatonal entre la avenida Goya y la calle Cortes de Aragón. Además, el ayuntamiento ganará una parcela de equipamiento (en la que todavía se desconoce qué se construirá), 3,5 millones de euros en metálico y suelos en otros puntos de la ciudad.

160 viviendas en el Jesús y María

En este caso, según ha contado Serrano, le consta el interés por parte los propietarios de los suelos, Bilbao Patrimonial, de construir esas viviendas cuanto antes, por lo que una vez se aprueben los cambios necesarios en materia urbanística las máquinas entrarán a trabajar en la parcela, algo que podría ocurrir a finales de año. Esta recalificación, no obstante, ha resultado polémica por varias cuestiones. En primer lugar porque supuso el derribo del antiguo colegio, lo que tuvo en contra a entidades patrimonialistas como Apudepa. Y en segundo lugar porque el PSOE criticó que se firmara un convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y los propietarios del suelo sin que se hubiera aprobado definitivamente la modificación del plan general.

Este asunto, el de los suelos del Jesús y María, se ha venido trabajando en los últimos años, pero no fue hasta el año pasado cuando se desatascó el asunto. Sin embargo la complejidad de la operación, por todos los detalles que deben afinarse, ha hecho que no vaya a estar finiquitada hasta este mismo mes.

Aunque lo que sí que va a resultar complejo, ha reconocido el concejal de Urbanismo, es notificar la respuesta de los técnicos municipales a todas las personas que alegaron contra la operación que supondrá la venta de los suelos del 'skate park' de Vía Hispanidad. Esta es quizá el proyecto de recalificación de suelos más polémico de los tres y que ha originado la creación de una asociación de vecinos -Pirulí, por un Urbanismo Justo- para tratar de paralizar la operación.

Suelos de Vía Hispanidad que van a recalificarse y venderse. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Sin embargo, a pesar de la contestación social de un barrio, como es el distrito Universidad, poco acostumbrado a la protesta (y que vota mayoritariamente al PP), el Gobierno municipal va a seguir adelante con sus planes. Serrano ha detallado que finalmente serán 400 las viviendas que se integren en la nueva parcela residencial que se creará en los suelos que ahora ocupan los campos de fútbol del Hernán Cortés y el 'skate park'. Ambos equipamientos se trasladarán a otros puntos de la ciudad (Arcosur y el parque del Canal, respectivamente).

En un principio, el Gobierno municipal anunció que serían entre 330 y 470 viviendas las que se incluirían en la parcela, que se vendería con el objetivo de ingresar hasta 50 millones de euros. Tras las protestas vecinales, en una entrevista con este diario, Serrano afirmó que el equipo de la alcaldesa estaba valorando que la operación de construcción de vivienda en ese solar "fuera más comedida" para tratar de contentar a los vecinos de la zona, que pretenden evitar la llegada de nuevos vecinos para que no se saturen ("más aún") los equipamientos y servicios públicos de la zona.

Sin embargo, finalmente, el Gobierno municipal se ha quedado dentro de esa horquilla de viviendas anunciadas, aunque Serrano ha dicho que no cuentan todavía con el detalle de cuánto dinero podrá ingresar el consistorio con la enajenación de esta parcela. Lo que sí que ha dicho es que los servicios jurídicos ya han terminado el informe de respuesta de todas las alegaciones presentadas contra esta operación, más de 1.000. En las próximas semanas se notificarán esas respuestas, con lo que quedaría así despejado el camino de la operación, que podría aprobarse definitivamente en las próximas semanas y meses.