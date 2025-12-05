Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los días de apertura de los centros comerciales de Zaragoza durante el puente de la Constitución

Los aragoneses podrán realizar sus compras navideñas dos de los tres días

Galería comercial de Puerto Venecia

Galería comercial de Puerto Venecia

Luis Alloza

Zaragoza

El puente de la Constitución es una fecha clave para muchos aragoneses, que aprovechan para hacer las compras navideñas y que no les pille el toro a última hora, cuando además los precios suelen escalar.

Este año hay puente de sábado, domingo y lunes, ya que este último día es la Inmaculada Concepción, y se da la circunstancia de que el domingo, día de cierre comercial, queda justo en medio de los dos festivos y, generalmente, en diciembre suele ser un domingo de apertura.

Los centros comerciales de Zaragoza abrirán este sábado, pese a ser festivo, por ser una jornada de gran afluencia y el día de la semana para las compras por excelencia.

El domingo no abrirán y será jornada de descanso. De hecho, es el único domingo de diciembre en el que los establecimientos tendrán bajada la persiana, ya que el resto (14, 21 y 28) estarán abiertos por la campaña de Navidad.

El lunes, día de la Inmaculada Concepción, volverán a abrir los centros comerciales, por lo que también podrás realizar las compras que necesites como si de un día normal se tratase.

TEMAS

