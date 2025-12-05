La subida salarial para los funcionarios obliga al Ayuntamiento de Zaragoza a destinar los millones equivalentes a la reforma de la avenida Valencia

Como el resto de administraciones públicas, el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que aplicar para el presente año una subida salarial del 2,5% a sus funcionarios y con caracter retroactivo desde el 1 de enero. Según han explicado fuentes del Gobierno municipal, las cantidades adeudadas se incluirán en la nómina de diciembre de sus empleados públicos, una nómina que se cobrará en enero ya que en el caso del consistorio de la capital aragonesa sus trabajadores siempre cobran a mes vencido.

Esta nómina incluirá por tanto la nómina habitual de cada funcionario y un pago en concepto de atrasos que equivaldrá al 2,5% de su salario multiplicado por doce, ya que se deben pagar las cantidades adeudadas desde enero de este año. Teniendo en cuenta que el consistorio de la capital aragonesa tiene más de 5.600 funcionarios, la factura de la subida salarial no le va a salir barata al ayuntamiento zaragozano: serán 6,5 millones de euros lo que va a tener que desembolsar de vez este mes de diciembre.

Hay que tener en cuenta que los gastos de personal la partida más abultada con la que cuenta el Ayuntamiento de Zaragoza. Según lo presupuestado para el presente año son más de 283 millones de euros lo que el consistorio destina a pagar a sus funcionarios, lo que supone casi un tercio del presupuesto municipal. Cualquier variación porcentual en este apartado hace que los montantes que deben abonarse alcancen cifras relevantes.

Modificación presupuestaria

Y es que esos 6,5 millones de euros que el consistorio va a abonar este mes para cumplir con el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Función Pública y algunos sindicatos equivale a lo que va a costar la reforma integral de la avenida Valencia.

Desde el equipo de Natalia Chueca han criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez al considerar que "un Gobierno responsable" no hubiera firmado un decreto que supone un desembolso importante de dinero para el resto de administraciones en el mes en curso, aunque no se opongan a la subida salarial.

Para poder incluir esos 6,5 millones de euros extra en la nómina de este mes el Gobierno municipal va a tener que aprobar una modificación presupuestaria al no estar contemplada esta cantidad en las cuentas de 2025. Según fuentes del área de Personal, eso sí, esta modificación no tendrá que elevarse al pleno para su votación. Lo que no se sabe todavía o no se ha querido desvelar es de dónde se sacará el dinero para poder hacer frente a esta subida. Y es que el dinero deberá salir de otras partidas que se habían reservado para otros fines y que no vayan a gastarse.