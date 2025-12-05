¿Cómo tirar la caña perfecta? Este es el paso a paso que sigue el actual campeón de Tiraje de Cerveza en Aragón

Fue hace algo más de dos años cuando se celebró en el restaurante Aura de Zaragoza un torneo singular: el IX Campeonato de Tiraje de Cerveza de Aragón. Ese 15 de mayo de 2023 y Víctor Rodríguez, profesional en el mundo de la hostelería, se alzó con la victoria pudiendo decir que sirvió la mejor copa de cerveza. ¿Cómo se debe tirar la caña perfecta? El aragonés lo cuenta a este diario. Rodríguez se remonta al pasado, a cómo inició su pasión en el universo hostelero, recalcando que nunca dejó de ser una vocación para él. "Mis padres trabajaban en un catering e iba a ayudarles cuando tenía 18 años. Fue ahí cuando realmente nació la chispa por esto", apunta lo que para él es una profesión a la que "ha estado arraigado" desde pequeño.

En cuanto a formación, estudió en un ciclo de Grado Medio y Superior de Hostelería en Miralbueno y fueron sus 'maestros' quienes le instaron a presentarse al concurso de tiraje hace dos años. El gusto por la cerveza no tardó en surgir y la manera de servirla siempre ha sido una de sus mayores especialidades. "Es un afán. He trabajado siempre en el mundillo y te empeñas en dársela perfecta a los clientes, cada día la intentas tirar mejor", explica Rodríguez, una costumbre que fue evolucionando con la técnica y mejorando sus equipos para servir las cañas, las copas y las jarras en su bar.

Paso a paso, este es el cuidadoso proceso: "Hay que tener un buen cristal, que esté impoluto y limpio, además de lavado en agua para que la cerveza resbale mejor. Con eso, abrimos el grifo del todo con la caña inclinada a 45 grados", explica. "Una vez esté una tercera parte llena, la ponemos recta y tras unos segundos cerramos el grifo. Lo volvemos a abrir suavemente y la llenamos de crema -espuma- hasta que esté perfecta. La terminamos de llenar hasta arriba ¡y listo, caña perfecta!", añade.

Personalmente, Rodríguez prefiere una proporción del 50% cerveza y 50% crema, y, como buen experto, insta a todo su entorno a aprender cómo tirarla en condiciones. "Lo que quiero como profesional de la hostelería es que la gente vaya a buenos bares donde se tire bien la cerveza", concluye remarcando la labor de los de su gremio.