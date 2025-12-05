¿Vivienda de obra nueva? Estas son las zonas de Zaragoza que se preparan para acoger más de 28.000 pisos, chalets y VPO

Casi 30.000 viviendas en total son las que podrán levantarse en los suelos que, próximamente, se han dejado listos para ello desde el punto de vista de la tramitación urbanística por parte del Gobierno municipal al frente del Ayuntamiento de Zaragoza y de distintos promotores de suelo. Son, más concretamente, 28.042 hogares de nueva construcción, de los que un 47% deberán ser Viviendas de Protección Oficial según indica el planeamiento de la ciudad. En caso de que todos estos pisos lleguen a construirse, el parque residencial de la capital aragonesa, compuesto en la actualidad por unas 329.000 viviendas, aumentaría en un 8,5%.

Estas más de 28.000 viviendas cabrán en 21 áreas de intervención o suelos que el Gobierno municipal ha activado en los últimos tiempos. Esto son parcelas en las que el Plan General ya preveía la construcción de bloques residenciales pero en los que todavía no se podía construir al tener trámites administrativos pendientes, como la aprobación de los proyectos de reparcelación o urbanización, o zonas de la ciudad destinadas inicialmente a otros fines, pero que el equipo de Natalia Chueca ha decidido recalificar para destinarlas a vivienda.

Esas 21 nuevas áreas de desarrollo que se están dejando listas para llegar y construir se encuentran en diferentes momentos de su tramitación. 15 de ellas cuentan ya con la gestión urbanística y administrativa aprobada, por lo que los promotores pueden comenzar a urbanizarlas y construir cuando consideren; mientras que otras seis tienen el planeamiento aprobado y aún tienen papeleo pendiente. Estas son todas las zonas:

Arcosur, la mayor bolsa de suelo

De todos los suelos, Arcosur es el que mayor capacidad tiene de acoger nuevas viviendas. En este barrio zaragozano hay, según el planeamiento urbanístico, 18.056 viviendas pendientes de ejecutar, de las que 10.454 deberán ser de protección oficial. En este caso, el convenio firmado recientemente entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y la Junta de Compensación de Arcosur garantiza, si se cumple lo estipulado, la construcción de 17.000 nuevos pisos de los que todavía faltan por desarrollar.

Serrano ha destacado que la mayoría de estas viviendas serán protegidas, "lo que contribuirá de manera decisiva a paliar el problema de la falta de vivienda en la ciudad, derivado de la falta de oferta, tanto en la actualidad como en un futuro próximo". El convenio firmado, ha destacado el concejal, supone dar un impulso definitivo a este barrio 15 años después de que se comenzaran a construir las primeras viviendas.

Parque Venecia 2, en obras en no tanto tiempo

Después de Arcosur, el segundo mayor volumen de vivienda se concentra en Parque Venecia 2, otra de las zonas de la ciudad que se han dejado listas para que lleguen las grúas para levantar bloques de pisos. Este nuevo barrio, que se situará frente a Parque Venecia pero al otro lado del Canal Imperial, contará con espacio para 1.115 viviendas, de las que 374 serán protegidas.

El proyecto, en este caso, ya está aprobado y está promovido por la junta de compensación del sector, que cuenta ya con un plazo previsto para ejecutar la urbanización de los terrenos (24 meses) y un presupuesto de 18 millones de euros. Está previsto que los primeros vecinos puedan entrar a vivir en 2028, por lo que las obras van a comenzar de inmediato.

El despegue de la avenida Cataluña

Otra zona de la ciudad que experimentará una expansión en los últimos años es la avenida Cataluña. Desde el barrio de La Jota hasta el Gállego se han activado varias parcelas que tienen capacidad para un total de 2.981 viviendas, de las que 471 serán VPO, algunas de las cuales ya están construidas.

Aceralia y el Picarral

Otra de las cicatrices urbanas que se van a cerrar en los próximos meses son los suelos de Aceralia, una parcela que suma miles de metros cuadrados que lleva más de dos décadas acumulando maleza. Según ha avanzado Serrano, está previsto que en el pleno de este mes se aprueben los proyectos definitivos de reparcelación y urbanización para que los propietarios del suelo puedan meter máquinas en la parcela a finales del año que viene. La mayoría del suelo residencial, en este caso, es de la Sareb y, por tanto, dependen del Estado, por lo que la velocidad para construir viviendas en esta zona de la ciudad dependerá de Madrid. En total son 850 pisos los que se levantarán en esta zona del Picarral.

Otros distritos

Otras áreas que han despegado en los últimos meses son, por ejemplo, el Portillo, donde se generará una parcela para 220 viviendas, los suelos de Alumalsa en San José, donde van otras 106, y varias parcelas de Miralbueno, donde caben en total 521 pisos (78 VPO).

Todos estos desarrollos se completan con otros tantos que podrán albergar en total 4.193 viviendas más. Aquí entran por ejemplo los 100 unifamiliares que se levantarán en la expansión de Montecanal, una operación de recalificación de suelos que se ejecutó este año y por la que el ayuntamiento ha ingresado 15,3 millones de euros.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, en la rueda de prensa de este viernes. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

También a medio o largo plazo, puesto que está siendo una operación con mucha contestación social, el Gobierno prevé que se construyan 400 pisos en la parcela del 'skate park' de Vía Hispanidad. Junto al Príncipe Felipe también se está trabajando en los despachos para dejar listo el suelo y poder construir otras 800 más, a las que hay que sumar las 160 que irán en los suelos del antiguo colegio Jesús y María, en el centro.

Todas estas son las viviendas que caben y que podrán construirse una vez esté resuelta la situación administrativa de los suelos en los que se asentarán, pero hay que añadir todas aquellas construcciones fuera de estas "grandes áreas de intervención" y las 2.300 pisos de alquiler asequible que está levantando el ayuntamiento de la mano del Gobierno de Aragón y los fondos europeos.

El objetivo

El resultado de todas estas gestiones, ha explicado Serrano, es poner a disposición del mercado nuevos suelos para tratar de abaratar el coste de los mismos y, con ello, el coste de la vivienda. "Existe un triple beneficio para la ciudad y los zaragozanos. Por un lado, “se aporta una solución a la crisis de acceso a la vivienda, con repercusión nacional, sacando al mercado local una bolsa muy significativa de oferta residencial, que además tiene carácter de protección oficial en cerca de la mitad de sus unidades”. En segundo lugar, “se salda una deuda histórica con vecinos y barrios de la ciudad, que veían, en algunos casos durante lustros, cómo la escena urbana de su entorno se degradaba sin dar solución a las parcelas vacías”. Y, además, recuerda el concejal, “se fortalece y cohesiona la trama urbana de la ciudad dando luz verde a desarrollos urbanos que llevaban décadas contempladas en el PGOU pero que no se habían logrado desatascar, transformando así en suelo útil algunas cicatrices y vacíos urbanos de gran envergadura, incluso en el centro de la ciudad”.

Y es que según ha recordado Serrano, todos estos solares se encuentran dentro de los límites de la ciudad. Entre 2019 y 2025, o dicho de otro modo, desde que el PP se hizo con la Alcaldía de Zaragoza, "hemos conseguido acabar con todos los vacíos urbanos con los que nos encontramos", como son el Portillo, Aceralia y el Jesús y María.