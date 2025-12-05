Zeppelin Café se alza con el premio a la mejor tortilla de patata de Zaragoza

ras ser finalista en 2019 y 2021, Daniel Muñoz Navarro, secundado por Karen Vídez, ha conseguido que su tortilla de patata, la de Zeppelín Café fuera proclamada, no sin emoción, como la campeona de la VII Liga de la Tortilla.

En esta disputada final, celebrada en El Caracol ante cientos de aficionados −alguno llegado de Estados Unidos−, quedó subcampeón +Albarracín, gracias a la tortilla elaborada por Leticia da Silva, con la ayuda de Alejandro Gutiérrez.

Completan el podio, los dos finalistas, José Soro Bernad y Maribel Paricio, del clásico de Las Fuentes, Cabuchico y Pablo Arias, de otro bar de siempre, La Romareda, en el entorno de la plaza San Francisco

La final de esta VII Liga de la Tortilla, ha sido tan disputada como se esperaba: «El elevado nivel de los cuatro finalistas, con tortillas tan diferentes, por cierto, hacía que cualquiera pudiera ser el campeón», afirmó el árbitro responsable del BAR-VAR, Enrique Barrado, cocinero y profesor de cocina en el IES Miralbueno, que tuvo que decidir quién era el campeón ante el empate con que terminó el último partido de la Liga.

Una interesante final four, en la que el juego más técnico y moderno se ha impuesto a un concepto más tradicional del fútbol. El clasicismo de Cabuchico y La Romareda, dos bares tradicionales, el primero a punto de jubilarse y el segundo en plena madurez, no pudieron ante la ciencia y un concepto más actual del juego. +Albarracín combina las funciones de restaurante y bar, con una tortilla que se está haciendo con todos los aficionados del centro de Zaragoza. Por su parte, Zeppelin se ha especializado en las tortillas −dispone de un contador, que este año superará las 2500−, siempre a ritmo rockero, pero con todo pesado y medido. Técnica y balanza son alguna de las bazas que le han llevado a proclamarse campeón. Por cierto, las cuatro tortillas finalistas llevaban cebolla

Más premios

La Liga de la Tortilla no concede premios en metálico, pero sí aporta notoriedad a sus jugadores, especialmente si llegan a la final, como demuestra su trayectoria. La inmensa mayoría de equipos han visto como se multiplicaba la demanda de sus tortillas de patata a lo largo del mes que ha durado la competición, llegando a triplicar su elaboración en algunos casos.

Nació para contribuir a mejorar la calidad de las tortillas que se sirven en la ciudad y de sus partidos han surgido alguno de los más conspicuos tortillistas de Zaragoza.

Esta séptima edición, que cuenta con el patrocinio del vino Garnacha Nueva de Cariñena, Venta Las Cañadas −huevos y patatas−, Ambar y la recientemente creada DOP Aceite del Somontano, y el apoyo del Real Zaragoza, ha entregado más premios.

El Premio Especial a la Mejor Tortilla elaborada con huevos y patatas de Venta Las Cañadas, de reciente creación, dotado con un microondas, ha recaído en Casa Arriazu. Su titular, Pilar Oliván, lo recibió de manos de una de los representantes de esta empresa familiar aragonesa de huevos y patatas, Mireia Soria.

Así es el pincho de tortilla del Zeppelin Café. / Gabi Orte

José María Revuelto Lerga, del tradicional y veterano tortillista Bar La Viña se ha llevado el premio al mejor Maridaje con el vino Garnacha Nueva de Cariñena, que ofrecía a quien disfrutara de su pincho de tortilla. La directora de Marketing y comunicación de la DOP Cariñena, Sonia Pérez, le ha entregado su diploma.

Por su parte, el veterano árbitro y profesor de cocina, Enrique Barrado, responsable del BAR-VAR en esta final, entregó el premio al Mejor Maridaje con Ambar, cerveza que dispone fresca, en el depósito sin pasteurizar. Fue para David Sánchez Gómez, de El Cocinero de Goya

Dos premios revelación concedió la también revelación DOP Aceite del Somontano. Los entregó su presidente, Carlos J. Dominguez a Xiao Hua Xu, de la La Brasa de Andrés y a Joaquín Murillo, del Club de Empleados del Banco de Santander. Ambos establecimientos, debutantes en la Liga, encandilaron a los jurados con sus tortillas, que prono serán patrimonio de la ciudad, como el resto de los galardonados.

El premio a la deportividad, auspiciado por el Real Zaragoza, se ha ido para el Grupo Tándem, que ha contado con tres jugadores en esta Liga, destacando por su presencia en redes animando la competición. Participaron Nómada, Morrofino y La Bocca.

Finalmente, y como novedad, se ha instituido el premio Tortilito de Honor, que reconoce a los más fervientes seguidores y defensores de la Liga de la Tortilla. Mario Cobretti, sin cuyo impulso la Liga no hubiera vuelto a la vida, ha sido el elegido. Su tortilla, individual, se puede degustar en El Truco.