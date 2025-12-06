Legado Expo alerta del estado del Parque del Agua: "Hay 839 árboles que han desaparecido"

Con 120 hectáreas, es de lejos el parque más grande de Zaragoza. El Parque del Agua Luis Buñuel es uno de los legados más importantes que dejó la Expo del año 2008, pero 17 años después su estado de conservación no es ni mucho menos el idóneo y no solo por el cierre de gran parte de los negocios y concesiones que hasta hace no tanto tiempo daban vida a este rincón de la ciudad. Según ha denunciado la asociación Legado Expo, en esta zona verde han desaparecido más de 800 árboles con respecto a los que se plantaron para su inauguración, por no hablar del estado de los canales que serpentean entre las praderas de césped: "El ciclo del agua está interrumpido y en un año, dos como máximo, empezará a oler a podrido", alerta Francisco Pellicer, presidente de esta entidad que vela por el cuidado y el mantenimiento del recinto de Ranillas y sus iconos.

La entidad Legado Expo ha sido, en los últimos años, la principal responsable de recordarle a las administraciones el olvido al que se estaba sometiendo a todo lo que dejó en la ciudad la exposición internacional de 2008. Han sido como un Pepito Grillo que ahora está de celebración porque pronto comenzarán las obras para poder reabrir el que quizá sea el principal icono del recinto: la Torre del Agua. Pero una vez han conseguido esto, advierte Pellicer, tienen un próximo objetivo: El Parque del Agua. "Es nuestro reto inmediato", apunta.

Y es que, literalmente, el parque "se va a pudrir si no se arregla" todo el sistema que permitía que el agua corriera por los canales y que servía como ejemplo a escala humana de filtrar el agua mediante procedimientos biológicos y naturales. El agua lleva estancada ya tanto tiempo que la materia orgánica que se ha ido depositando en los últimos años (hojas, ramas e incluso animales, además de basura) va a comenzar a descomponerse, lo que hará que uno de los principales oasis de la capital aragonesa resulte intransitable.

839 árboles

Pero si es importante evitar que el Parque del Agua se pudra, también lo es que se mantenga el arbolado. Y según alerta Legado Expo, en esta zona verde existen 839 huecos que han dejado árboles que se han retirado o se han muerto y no se han repuesto. Así lo concluye un informe elaborado por los propios voluntarios de la asociación después de semanas recorriéndose cada rincoón del parque y que se resume en un mapa en el que han marcado con un punto rojo el lugar exacto en el que un día hubo un árbol y hoy en día ya no. Toda esta información la remitirán al consistorio y a los responsables del área de Medio Ambiente. "Esto es un trabajo manual de ir fila por fila, anotando en una fotografía donde está cada una de las faltas. Todos estos puntitos rojos son los árboles que faltan de los que se plantaron cuando se hizo el parque. 839 faltas, 839 árboles que han desaparecido. Esto no es tolerable", lamenta Pellicer.

Según ha denunciado el presidente de Legado Expo, el Gobierno municipal tiene un plan para rellenar todos aquellos alcorques vacíos en las calles de la ciudad pero, "curiosamente", el Parque del Agua "se queda fuera" de esta iniciativa. "Está muy bien, pero hay que ir un paso más allá. Cada año se plantan 2.000 árboles, bien, pero esa es prácticamente la cifra de árboles que se cortan o se mueren cada año. Sirve para mantenernos como estamos, pero no para aumentar", explica Pellicer.

Francisco Pellicer, con el mapa que han elaborado con los huecos de los árboles en el Parque del Agua. / EL PERIÓDICO

Y es que según ha recordado el representante de esta entidad, en una situación de aumento de las temperaturas y siendo Zaragoza una ciudad situada en una zona con un clima extremo, aumentar la masa vegetal resulta casi obligatorio. "Estamos en un clima semidesértico, pero tenemos la suerte de que los ríos confluyen aquí y nos proporcionan humedad, nos proporcionan agua, que es lo que necesitamos: evapotranspiradores, y eso en mi pueblo se llaman árboles, árboles que chupan el agua del suelo y que la emiten a la atmósfera refrescando el ambiente. Debajo de una masa de árboles podemos tener entre 2 y 8 grados menos de temperatura", cuenta Pellicer.

De ahí que la asociación vaya a "regalar" al ayuntamiento este mapa. "Con esto les decimos, ¡ala majos! Aquí tenéis 839 huecos. No para mejorar, sino para mantener lo que ya se creó hace 17 años. No podemos seguir perdiendo este activo, este patrimonio verde de la ciudad. Lo necesitamos por nuestra salud y por nuestro bienestar", ha zanjado Pellicer.

Asimismo, el presidente de la asociación ha propuesto que toda la zona que hasta hace poco tiempo ocupaban la hípica y la zona de multiaventuras se preparen para que sea la naturaleza la que trabaje por su cuenta y se amplié, por su cuenta, todo el bosque de ribera hacia el interior del meandro.