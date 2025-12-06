Una colisión entre el tranvía y un coche en Valdespartera obliga a cortar un tramo de la línea: "Es un clásico"

Una colisión entre uno de los convoyes de la línea 1 del tranvía de Zaragoza y un coche ha obligado a cortar el servicio entre la parada de Los Olvidados y el hospital Miguel Servet. El vehículo, según testigos presenciales, ha invadido las vías y ha sido arrollado por el Urbos 3. El siniestro se ha producdido a las 18.32 horas de este sábado sin que se hayan producido heridos, según han informado fuentes oficiales.

El choque se ha producido en el cruce entre la calle Luces de la ciudad y el paseo de Los Olvidados, "un clásico", según han explicado algunos vecinos del barrio que han contemplado el accidente. El vehículo ha invadido las vías justo cuando se acercaba el tranvía, que circulaba en dirección Parque Goya, muy cerca ya de la parada en la que esperaban decenas de personas que han presenciado los hechos.

Pruebas de alcoholemia

Según ha informado Europa Press, en el vehículo viajaba al menos una mujer y una menor de edad que han salido por su propio pie. El turismo en el que circulaban ha sido arrastrado varios metros hasta subirse a la plataforma del tranvía. El coche se ha quedado encajado, por lo que no ha podido ser retirado al momento y se ha requerido de una grúa, por lo que ha habido que esperar. La Policía Local ha confirmado además que las pruebas de alcoholemia realizadas han resultado negativas.

Como siempre en estos casos, se ha habilitado una línea de autobús específica entre las paradas afectadas por el corte de la línea para poder dar servicio a todas las personas que se han quedado tiradas, que no eran pocas debido la hora y el día en el que se ha producido el accidente. Pasadas las 19.00 horas se ha normalizado el servicio.