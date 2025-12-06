Navidad en Zaragoza: cortado al tráfico el puente de Piedra y la calle Don Jaime por la gran afluencia de público
La medida busca reforzar la seguridad peatonal en pleno puente festivo y ante la masiva presencia de zaragozanos y visitantes en la plaza del Pilar
La elevada presencia de ciudadanos y turistas en el entorno de la plaza del Pilar ha llevado a las autoridades municipales a acordar el corte al tráfico del puente de Piedra y de la calle Don Jaime I este sábado por la tarde. La decisión se adopta, han explicado fuentes del ayuntamiento, por motivos de seguridad, ante la intensa afluencia de peatones que cruzan continuamente entre el Casco Histórico y la ribera del Ebro para disfrutar de la iluminación y de las actividades navideñas programadas en el centro de Zaragoza.
Y es que la plaza del Pilar vuelve a ejercer este año como epicentro de la Navidad zaragozana, con mercadillo, atracciones, el belén y una agenda repleta de propuestas familiares que se prolongan hasta Reyes. Estos espacios convierten la zona en un auténtico parque temático navideño y concentran a miles de personas cada jornada festiva.
El corte de circulación en el puente de Piedra y la calle Don Jaime I se enmarca en el dispositivo especial de movilidad y seguridad diseñado para estas fechas, en las que Zaragoza recibe a numerosos visitantes y muchos vecinos bajan al centro desde los barrios para aprovechar el puente festivo.
El objetivo principal de la restricción es garantizar la seguridad peatonal en un punto especialmente sensible, dado que el puente de Piedra es uno de los accesos naturales a la plaza del Pilary cuenta con una elevada circulación de autobuses urbanos y taxis en días normales. En campañas navideñas anteriores ya se adoptaron medidas similares, con cierres temporales del puente al tráfico rodado ante la gran afluencia de público que acudía a la programación y al mercado navideño del centro.
