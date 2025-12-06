El espacio comunitario que acoge teatro, colonias y deporte para mayores de Zaragoza está en obras: así serán las mejoras

El Ayuntamiento de Zaragoza está ejecutando esta semana las labores de adecuación y reparación del pavimento del denominado solar del Circo Social, situado en la calle de Las Armas, 85, en el distrito del Casco Histórico. Las obras, que se ejecutan mediante un contrato menor de 5.000 euros de importe, atienden así a una demanda vecinal, dado que es un espacio gestionado por el Plan Integral del Casco Histórico (PICH) y de titularidad municipal, bajo patrimonio de Zaragoza Vivienda.

En la actualidad, el espacio es utilizado dentro de las actividades de deporte y mantenimiento para personas mayores, pero es utilizado también por otras entidades sociales, vecinales y culturales. En concreto, la Asociación Promoción del Teatro Comunitario representó en junio la obra “Y las ruinas son bellas”, una actividad gratuita abierta a todos los ciudadanos, y en octubre celebró la gala por el décimo aniversario del grupo, además del uso que en julio le da la Fundación Secretariado Gitano como espacio principal de sus colonias urbanas.

El solar del Circo Social surgió como espacio de gestión comunitaria en 2014, pero tras 2020, con la pandemia y la parálisis de actividades, fue vandalizado e incluso ocupado ilegalmente en situación de insalubridad, impidiendo la celebración de programación y el uso por parte de los vecinos. En 2021, el Ayuntamiento de Zaragoza tuvo que recuperar la gestión del espacio y acometer tareas de limpieza, desalojo, desinfección y desratización, para devolver el estado óptimo del solar y designó la gestión al PICH de su utilización para los colectivos vecinales y sociales del distrito, tal y como habían solicitado.