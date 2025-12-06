El éxito del Madison, de La Almozara al 'olimpo' de las hamburguesas: "Nos decían que la nuestra era incomparable"

Del barrio de La Almozara de Zaragoza al cielo hamburguesero en tan solo 5 años. El bar Madison fue, en 2020, uno de los locales "pioneros" en España en apostar por las smash burger, una variedad de hamburguesas -hoy ya ampliamente popularizadas- que se diferencia de las clásicas principalmente por su estética chafada. Pues bien, este joven negocio, con Igor Machado al frente junto con su socio Christopher Souza, acaba de entrar en el olimpo de la Champions Burger que reconoce a su Miami Vice como la mejor smash de entre otros 13 competidores, la mayoría con mucha más solera, experiencia y trayectoria que ellos.

"Hay un poco de suerte también, pero la verdad es que nos hemos partido la espalda", comenta el propio Machado un día antes de hacer la maleta a Barcelona, donde el Madison compite hasta el 14 de diciembre en Barcelona por tratar de ser los mejores de Europa. Durante los 18 días en los que las food trucks estuvieron aparcadas en Puerto Venecia vendieron "casi 9.000 hamburguesas", apenas un millar por debajo de su previsión inicial. "En los últimos eventos en los que hemos participado siempre hemos estado en el top 5 de ventas y aquí hemos estado en esa línea", expresa.

Este 2025 ha sido su estreno y a la vez asentamiento en el circuito de la Champions Burger. Y han encontrado con un filón. "Es un escaparate muy grande para mostrar el trabajo que somos capaces de hacer y que también la marca suene a nivel local", confiesa Machado. Porque, contra todo pronóstico, salieron por la puerta grande ante los suyos, pero comprobaron que quizás no eran tan conocidos como pensaban.

"La mayoría de la gente que probaba nuestra hamburguesa nos decía que era incomparable, tanto a nivel de presentación como a nivel de sabor", comienza, pero "nos hemos dado cuenta de que mucha gente de Zaragoza no sabe quiénes somos, porque estamos escondidos en un local pequeño de La Almozara y tienes que venir de propio", reconoce.

La Miami Vice La Miami Vice es la creación de Madison en las diferentes paradas de la Champions Burger. Está hecho con un pan brioche rosa con polvo Miami, smash burger de chuletón, pulled pork estilo Tennessee, mermelada de guanciale, queso cheddar, baconcitos, sour cream y salsa VICE. El concepto estético visual está basado en el videojuego Grand Theft Auto (GTA) de finales de los años 90 del siglo pasado. La primera vez que la elaboraron, en la Champions Burger que se ubicó en la zona Expo en abril de este año, no tenía el ya característico pan rosa, algo que llegó ediciones posteriores. También en este camino ha habido "retoques" como la mermelada de guanciale y el tipo de salsa. El mayor secreto de su elaboración está en la costra propia de las smash burger. "Hemos perfeccionado esa caramelización de la carne, que es la reacción de Maillard, y conseguimos que la carne tenga un sabor más potente", explica Machado. "Es una hamburguesa cantosa, pero los ingredientes son muy clásicos, pero que tiene un toque dulce y un toque agrio".

Y es que observa que la ubicación donde nacieron supone un freno a la hora de llegar a un público más amplio. "Nuestros clientes vienen de otros barrios, porque la gente de La Almozara no es tan hamburguesera y nosotros ofrecemos un producto para gente más joven". Hicieron una tentativa, cuando trabajaba mano a mano con su hermano Caio como socio, de dar el salto al corazón de la capital, pero aquello no salió bien.

Una "referencia" en Zaragoza

Años después, con mayor experiencia y con el viento de cola de éxito en la Champions Burger, planean ampliar de nuevo horizontes "en el primer semestre de 2026". "Necesitamos estar más cerca de la gente y dar con un local que nos funcione", confiesa Machado.

Para el futuro más o menos próximo, el socio del Madison sí muestra ambición, pero con los pies en el suelo. "Somos una marca de aquí, no tenemos un plan de dar el salto nacional. Todo lo dirá el tiempo, porque al final las cosas cambian, pero nuestra idea es ser una marca de referencia en Zaragoza y quizás tener dos o tres locales para abarcar toda la ciudad y poder atender a todo el mundo".

Y sentencia: "Yo creo que necesitamos que la gente nos pruebe porque, cuando lo hacen, siempre vuelven".