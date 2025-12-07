Los Bomberos de Zaragoza refuerzan el alumbrado navideño del paseo Independencia tras la caída de tres guirnaldas
Esta revisión se lleva realizando desde ayer junto a operarios de la empresa responsable de su colocación
La revisión de las nuevas luces de Navidad tuvo un adelanto inesperado ayer tras la caída de tres guirnaldas que adornaban el paseo Independencia. Esta supervisión iba a ser realizada de todos modos a lo largo de todo el puente de la Constitución en horario nocturno, sin embargo, debido al desprendimiento de varios elementos del alumbrado se tuvo que reprogramar a principios de la tarde de este sábado para que los Bomberos de Zaragoza y varios operarios enviados por la empresa responsable de su colocación empezaran estos trabajos y se continúen durante la mañana de hoy.
El consistorio ha avisado a través de un comunicado de la presencia de los bomberos a lo largo de las próximas horas por estos mismos motivos, a la vez que para informar de que "la estructura está bien" y que "se está trabajando en las guirnaldas" y llamar a la "tranquilidad" a la ciudadanía de la capital aragonesa. "No se ha caído nada, siguen las labores de revisión y refuerzo iniciadas ayer junto a operarios de Ximenez", expresa esta rotativa.
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
- Ya hay fecha para la reapertura de uno de los edificios más icónicos del paseo Independencia
- Fagor y su socio chino ya buscan trabajadores para la fábrica de chasis de Leapmotor en Borja
- El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
- Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día
- Estos son los días de apertura de los centros comerciales de Zaragoza durante el puente de la Constitución
- Boreal' se inaugura en medio de la polémica en el Parque Grande: 'Es la misma fórmula que aplicamos el Día del Libro
- El éxito del Madison, de La Almozara al 'olimpo' de las hamburguesas: 'Mucha gente de Zaragoza no nos conoce