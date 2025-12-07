Los Bomberos de Zaragoza refuerzan el alumbrado navideño del paseo Independencia tras la caída de tres guirnaldas

La revisión de las nuevas luces de Navidad tuvo un adelanto inesperado ayer tras la caída de tres guirnaldas que adornaban el paseo Independencia. Esta supervisión iba a ser realizada de todos modos a lo largo de todo el puente de la Constitución en horario nocturno, sin embargo, debido al desprendimiento de varios elementos del alumbrado se tuvo que reprogramar a principios de la tarde de este sábado para que los Bomberos de Zaragoza y varios operarios enviados por la empresa responsable de su colocación empezaran estos trabajos y se continúen durante la mañana de hoy.

El consistorio ha avisado a través de un comunicado de la presencia de los bomberos a lo largo de las próximas horas por estos mismos motivos, a la vez que para informar de que "la estructura está bien" y que "se está trabajando en las guirnaldas" y llamar a la "tranquilidad" a la ciudadanía de la capital aragonesa. "No se ha caído nada, siguen las labores de revisión y refuerzo iniciadas ayer junto a operarios de Ximenez", expresa esta rotativa.