La Sicilia Bella, el restaurante de Zaragoza que conquista con sus pizzas estrella y desayunos italianos: "Cuando los prueban la gente se enamora del plato”

"Ofrecer en Zaragoza un pedacito de mi tierra", con esta motivación y mucha ilusión, Damiano, dueño del restaurante, abrió hace más de dos años "La Sicilia Bella", situado en Calle de Graus, número 9, aunque lleva en España nada menos que nueve años.

Este local es un negocio familiar en el que Damiano trabaja mano a mano junto a su mujer, sus hijas y su sobrino. Para él, es una parte esencial de la identidad de su restaurante. "Es una bendición trabajar en familia", una frase con la que deja entrever la complicidad que tienen entre ellos.

Damiano, pastelero de profesión desde hace 28 años, abrió hace tan solo unos meses, justo frente al restaurante, una cafetería especializada en repostería siciliana. Con esta nueva apertura, sus dos negocios se complementan y permiten ofrecer a los clientes una experiencia más completa, que abarca desde la cocina tradicional hasta los dulces artesanales de su tierra.

Sus 4 pizzas estrellas

“Usamos productos que nos traen desde Italia y lo elaboramos todo de forma artesana”. Con esta filosofía trabaja la cocina de La Sicilia Bella, cuya carta está formada por elaboraciones sencillas y sabores equilibrados. “Cuando los prueban la gente se enamora del plato”, asegura Damiano. Entre toda la oferta, él mismo destaca cuatro de sus pizzas, cocinadas en su horno de leña, que considera imprescindibles para cualquier persona que visite el restaurante.

La primera se trata de "Mañico", una pizza que se compone por trufa, nata, mozzarella, champiñones, guanciale y huevo. La definen como "una mezcla de español e italiano".

En imágenes | La Sicilia Bella, el restaurante de Zaragoza que conquista con sus pizzas estrella y desayunos italianos / Josema Molina

La segunda de sus cuatro estrellas se trata de "la carbonara". "La original con carbo crema, guanciale, mozzarella, pecorino romano y pimienta negra". No lleva nata ni tomate, sino que la hacen con yema de huevo, "como la verdadera carbonara".

La tercera es "Dolce Pistacchio", "esta muy de moda". "No la llamamos así porque sea dulce sino porque le da ese sentido". Ya que, lo que hace especial a esta pizza es su pistacho traído directamente desde Italia, más concretamente desde Bronte.

Y la cuarta se llama "Titti" y hace un tributo al personaje de dibujos animados Piolín. Se compone de una crema de calabaza en vez de tomate, mozzarella, un surtido de setas, embutido copp, albahaca y orégano.

El desayuno, lo favorito de los italianos

Además, hace tan solo unas semanas abrió su propia cafetería, que casualmente se encuentra en frente de su restaurante. Uno de los incentivos que les animo a abrirla fue exactamente la localización del local. Y el segundo, así lo afirma Damiano, es que "lo que enloquece a un italiano es un buen desayuno dulce por la mañana".

En imágenes | La Sicilia Bella, el restaurante de Zaragoza que conquista con sus pizzas estrella y desayunos italianos / Josema Molina

En especial "un capuchino con un cornetto relleno". Toda la pastelería que tiene en su barra está elaborada a mano por Damiano, que trabaja desde las 5 hasta las 10 de la mañana para tener todo preparado. Y los cornetto, denominados en España como croissant, los tienen hasta de 9 sabores diferentes entre ellos: Nutella, crema pastelera, pistacho... "Queremos que sea para todas las personas", por ello cuentan con leche de avena, soja o sin lactosa para los cafés.

Aunque aquí no solo podemos encontrar dulce, también salado, como verdaderas Focaccias italianas, en especial la de ricota, pistacho y mortadela o su tortilla de patata a la carbonara, con la que no descarta presentarse a algún concurso en el futuro.