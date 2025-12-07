El pueblo que se ilumina por Navidad y en el que podrás encontrar multitud de actividades
El 6 de diciembre tienen planeadas, entre otras, actividades como talleres o una feria de artesanía navideña
Si hablamos de visitar pueblos mágicos en Navidad, las Cinco Villas están llenas de maravillas ocultas que merecen ser descubiertas. Cada una de sus localidades se transforma durante estas fechas: las calles se iluminan y el ambiente adquiere esa magia navideña que solo se encuentra en algunos lugares.
Basta en poner un pie en estos pueblos medievales, de los más emblemáticos para sentirte transportado a esas películas acogedoras navideñas de las tardes de domingo, donde la calidez, la tradición y el encanto se mezclan de forma natural.
El pueblo que se llena de espíritu navideño
Uncastillo, un pueblo perteneciente a las Cinco Villas, junto a Sos del Rey Católico, Tauste, Ejea de los Caballeros y Sádaba, se viste de navidad y acoge multitud de actividades para poder disfrutar mucho más de estas navidades.
Considerado uno de los Pueblos Mágicos de España, Uncastillo, es uno de los pueblos que conserva el yacimiento romano de "Los Bañales", con foro, termas y acueducto. También cuenta con hasta 6 iglesias románicas del siglo XII, palacios renacentistas y casas señoriales.
Ahora se ilumina más que nunca para navidad y a partir del 6 de diciembre se podrá disfrutar de multitud de actividades artesanales.
Feria de Uncastillo
La feria comenzará a las 11:00, y entre las actividades previstas se ofrecerá un desayuno popular en el que se repartirán café, porras y almuerzo.
A continuación, de 12:00 a 13:00, tendrá lugar un taller infantil de dibujo gratuito, con plazas limitadas por orden de llegada.
Además, ese mismo día, a las 17:00, se celebrará la Muestra de Repostería Villa de Uncastillo, que contará con la presencia del chef aragonés Daniel Yranzo. También habrá sorteo de regalos, un taller infantil de brochetas y un photocall.
Durante toda la jornada se podrá disfrutar de la Feria de Artesanía Navideña, con artesanos de macramé, textil, bisutería, agroalimentación, libros… y, como actividad especial, un taller de elaboración de Bálsamo Labial, donde los asistentes aprenderán a crear su propio cosmético natural.
