Se vende piso de dos habitaciones en el barrio de moda de Zaragoza por 140.000 euros

El último barómetro del CIS era claro: el acceso a la vivienda es el principal problema de los españoles. Un mercado inmobiliario que sigue tocando máximos semana tras semana con miles de personas en todo el país viendo como ninguna oferta de venta o alquiler se adecúa a su corto presupuesto.

Una situación que no solamente afecta a Barcelona y Madrid sino que cada vez está más presente en otros territorios como Sevilla, Zaragoza o Valencia. Las viviendas de obra nueva no bajan en ningún caso de los 300.000 euros lo que ha provocado que las de segunda mano también hayan subido el precio.

La capital aragonesa sigue escondiendo dentro de su oferta inmobiliaria algún excepcional caso de un piso a buen precio, incluyendo aquellos barrios que se han puesto de moda en los últimos años. Todo el mundo no deja de hablar de Arcosur donde el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han puesto en marcha varios proyectos inmobiliarios que prometen atraer hasta 70.000 vecinos al barrio.

Imagen de recurso de las obras en una urbanización de Arcosur, en Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Otros barrios que han multiplicado su población en los últimos años han sido Miralbueno y Valdefierro. Las grúas continúan trabajando en los alrededores de la Vía Verde para construir viviendas de obra nueva que ya han sido vendidas. La avenida Manuel Rodríguez Ayuso separa Valdefierro del Oliver, otro barrio que se ha modernizado en esta parte y también en la más cercana a Miralbueno.

Una casa funcional por debajo del precio del mercado

Echando un vistazo a tucasa.com hemos encontrado a la venta un piso de dos habitaciones en la frontera entre Valdefierro y Oliver por tan solo 140.000 euros, un precio por debajo del mercado. La vivienda se sitúa en la calle Manuel Rodríguez Ayuso, en una zona consolidada del barrio Oliver. Se trata de un piso ubicado en una segunda planta con ascensor, que ofrece una superficie de 57 metros cuadrados construidos —53 útiles— distribuidos de manera funcional. Su disposición interior incluye dos dormitorios, un salón de dimensiones cómodas, un baño completo y una cocina independiente.

El salón de la casa a la venta en el Oliver / TUCASA.COM

El inmueble, edificado en 1964, se encuentra en un edificio bien conservado que dispone de acceso adaptado para personas con movilidad reducida. La calefacción individual de gas natural y los armarios empotrados en la vivienda aportan comodidad en el uso diario. Los gastos de comunidad ascienden a 50 euros mensuales, lo que supone un mantenimiento accesible.

El entorno inmediato ofrece una amplia variedad de servicios, como comercios de proximidad, supermercados, centros educativos y zonas verdes, además de estar bien comunicado mediante transporte público. Esta localización convierte al piso en una opción adecuada tanto para quienes buscan establecer su residencia en el barrio como para quienes valoran una inversión en una zona consolidada de la ciudad.