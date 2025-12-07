Zaragoza vive el puente de la Constitución con mucha tradición navideña y sus calles principales abarrotadas

Zaragoza está de puente y se nota. 7 de diciembre, víspera del Día de la Constitución, festivo celebrado en toda España, y los ciudadanos de la capital aragonesa hacen notar que mañana es fiesta -para la mayoría- y salen a la calle para disfrutar de un ambiente navideño en todos sus aspectos. Las principales avenidas de Zaragoza han visto pasar en la tarde de hoy a decenas de miles de personas que han aprovechado para adelantar compras, pasar tiempo en familia y amigos o darse algún capricho en los puestos de Navidad.

La plaza del Pilar ha sido el epicentro de la ciudad durante todo el día. Más allá de su ubicación y de la basílica, este lugar se ha ‘vestido’ ya de diciembre y reúne actividades para todos los públicos. Con una abarrotada pista de hielo o un tobogán con el que deslizarse a gran velocidad, es uno de los lugares donde niños y adolescentes pueden estar más entretenidos. Pero si hay un motivo por el que esta plaza está tan llena durante estas épocas es o por su tradicional belén o por las casetas navideñas que la adornan de Este a Oeste.

Desde caprichos entre amigos, pareja o familia, hasta antojos que alegran la tarde a muchos. Los más populares son los chocolates con churros, con negocios que llevan años en pie como la chocolatería La Fama, en la calle de Prudencio, cuya fila llega hasta la calle Alfonso con decenas de personas a la espera de hacerse con su docena. Los gofres y las castañas también siguen presentes, aunque para los más valientes, pese a estar a tan solo 14 días del inviernos, el helado siempre seguirá siendo una opción. Se han visto a varios amantes del frío vivir la Navidad en su máximo explendor, con varios grupos de ciudadanos usando gorros de Papá Noel para protejerse del fresco o con alguna indumentaria que así lo muestra.

En otra de las avenidas más concurridas de la ciudad, el paseo de la Independencia, la imagen más vista es la de zaragozanos y zaragozanas posando y sacando fotos de la nueva ‘manta de estrellas’ que alumbra esta zona del centro. No obstante, se ha vuelto algo accidentado debido a las guirnaldas caídas durante la tarde del sábado, que ha hecho a los Bomberos de Zaragoza y a operarios de la empresa encargada de su montaje revisar la estructura de las luces, algo que ha entorpecido el paso de los ciudadanos por el paseo en varios tramos.

A su vez, la afluencia masiva de zaragozanos y turistas en los alrededores de la plaza del Pilar ha llevado al Ayuntamiento a cortar ambas tardes de sábado y domingo el tráfico en el puente de Piedra y en la calle Don Jaime I. La medida, de carácter preventivo, busca garantizar la seguridad ante el continuo paso de peatones que se desplazan entre el Casco Histórico y la ribera del Ebro para disfrutar de la iluminación y las actividades navideñas.

El corte de circulación forma parte del dispositivo especial de movilidad y seguridad preparado para estas fechas, coincidiendo con la llegada de visitantes y el aumento de vecinos que acuden al centro durante el puente festivo.