El Gobierno de Aragón resucita la Ciudad Inteligente del Deporte de Zaragoza prometida por Natalia Chueca

Es un proyecto que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, prometió en la anterior campaña electoral y que no va a poder cumplir en el presente mandato, como ella misma ha reconocido, aunque sea uno de los pocos que se le vayan a quedar en el tintero. Sin embargo, el Gobierno de Aragón, con el exalcalde de la capital aragonesa como presidente, se ha vuelto a mostrar dispuesto a echar una mano a la regidora para hacer realidad sus planes. Se trata de la Ciudad Inteligente del Deporte, un macrocomplejo deportivo que se situaría en los terrenos del Parking Norte de la Expo -donde ahora se erige ya el Ibercaja Estadio– que podría resucitar en el hipotético –y poco probable– caso de que se aprueben los presupuestos que Azcón presentó el pasado viernes de la mano del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.

Y es que cuando todos los focos apuntaban al presidente Jorge Azcón y el proyecto presupuestario de 2026, hubo un anuncio que se coló en las cuentas autonómicas, con un marcado cariz electoralista, puesto que supondría recuperar una promesa electoral, la Ciudad del Deporte, que el PP no ha podido cumplir en Zaragoza, aunque la construcción del Ibercaja Estadio haya servido como primer paso de este plan que ya advirtieron que no iba a ser una realidad en el corto plazo.

Un rocódromo

Ese anuncio no fue otro que la referencia que hizo el consejero Bermúdez de Castro a una nueva inversión en el Actur que conllevaría la construcción de dos equipamientos deportivos: una pista de atletismo cubierta y un pabellón con rocódromo. «No todo es fútbol», resumió el consejero, que elogió el papel que juega el atletismo, especialmente, entre los más jóvenes. De ejecutarse, serían dos piezas más para añadir al puzle de la Ciudad Inteligente del Deporte, una iniciativa que llegó a contar con partidas millonarias reservadas en los plurianuales del consistorio y que quedó postergado cuando se decidió construir, sobre esos mismos terrenos, el estadio modular al que se ha mudado el Real Zaragoza mientras duren las obras en La Romareda. Mínimo, hasta 2027.

En la campaña electoral de 2023, Chueca esgrimió el boceto que quería diseñar para este emplazamiento deportivo. En primera instancia, habría un estadio de fútbol con capacidad para 4.500 espectadores, ampliables a los 8.000. Esta condición se cumplirá cuando el Real Zaragoza regrese a su casa, ya que el Ibercaja Estadio se desmontará en parte, quedando como resultado un campo de fútbol, el segundo de referencia de la ciudad, con unas 5.000 butacas, tal y como adelantó este diario. Además, con motivo de ese traslado del club al Parking Norte, los solares que estaban abandonados fueron reurbanizados, adelantando también esa parte del trabajo.

El proyecto incluía asimismo un centro deportivo acuático y otras instalaciones como el centro de atletismo que ahora ha prometido el Gobierno de Aragón. En aquel diseño primigenio, la idea era que estuviese conectado con las pistas del Corona de Aragón, que también van a ser reformadas, y que contase con un aforo de 2.500 espectadores. En cuanto al pabellón multiusos, el rocódromo también estaba incluido dentro de un espacio en el que la intención es que, cuando esté listo, se desarrollen actividades más de tecnificación que de competición.

Que sea el Gobierno de Aragón el que ejecutase este proyecto –que nació de una idea lanzada por Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza y que asumió el PP– le evitaría además varios problemas a Chueca. El primero encontrar esos más de 50 millones de euros que habían presupuestado en un inicio y, el segundo, esquivar a la oposición municipal puesto que Vox, principal socio del PP en el consistorio, se ha mostrado siempre en contra del proyecto.