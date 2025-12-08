Mar, la farmacéutica que cambió su vida en el Pirineo para abrir en Zaragoza: "Hay que quitar el mito de que no puedes emprender a los 55"

Después de muchos años trabajando en diferentes farmacias de pequeños pueblos del Pirineo, Mar, a sus 57 años, ha decidido dejar atrás su tranquila vida en las montañas, hacer las maletas y mudarse a Zaragoza.

"Una nueva etapa con nuevos retos, nuevas cosas por cumplir y nuevos objetivos que marcarme". Cuenta Mar con la sonrisa que la caracteriza. Así explica su motivación para cambiar radicalmente de vida y ponerse al frente de una de las farmacias más conocidas del centro de Zaragoza, ubicada en Plaza Aragón, número 11.

"Para mí es trasladar la cercanía de los Pirineos con el paciente a una farmacia en Zaragoza", afirma.

Aventura en la ciudad

Conocida ya por los vídeos que ha hecho para sus redes sociales, en los que muestra la reforma de la que ahora es su farmacia, Mar cuenta por qué fue esa la elegida. "Lo primero tuve mucha suerte, estuve en el momento adecuado en el lugar adecuado". Además, confiesa que le parece una farmacia difícil, puesto que no pertenece únicamente a un barrio, lo que le recuerda a Broto, donde, a no ser en época de turismo, se conocían todos.

Aunque en esta nueva etapa aún le quedan muchos retos por superar, así mismo lo explica la protagonista de esta historia: "hacer nuevas amistades en Zaragoza, montar un piso en Zaragoza, crear nuevas aficiones". En el ámbito empresarial, reconoce también la dificultad que conlleva montar un negocio, aunque a Mar nada se le ponga por delante.

A todos estos desafíos se le suma otro aspecto fundamental del día a día farmacéutico: las guardias. "En una farmacia rural que tiene sus inconvenientes porque te pasas medio año de guardia y medio año no. Aquí es más cómodo". Hace referencia a la diferencia fundamental entre su farmacia del Pirineo y la de ahora.

Emprender casi a los 60

"Es difícil en el sentido de que desconectas y sales de tu zona de confort, cuanto más mayor más cuesta salir de tu zona de confort, pero tienes la sabiduría del perro viejo". Y es que Mar lleva trabajando alrededor de 30 años en el sector, una trayectoria que le permite afrontar cada cambio gracias a su experiencia.

"A partir de los 55 años se cree que estás obsoleto profesionalmente hablando, no es verdad", afirma con rotundidad. Para Mar la edad no es un freno, sino un valor añadido. "Tecnológicamente hablando todos somos unos boomers de narices", dice entre risas. "El mito de que, a partir de los 50 años o 55 no puedes emprender hay que quitarlo".

Mar es el ejemplo perfecto de que la edad es simplemente un número. "Me estoy demostrando a mí misma, porque cada paso que doy y cada paso que consigo estoy más convencida de que lo que se propone, se consigue". Ahora con 57 años y ya instalada en la capital aragonesa, se siente joven, cómoda y agradecida. "Me siento muy agradecida hacia todas las personas que entran a la farmacia". Incluso le dan la enhorabuena: "Esa comunicación que quiero transmitir se está haciendo realidad".