El motivo por el que la Virgen del Pilar de Zaragoza no lleva manto varios días al año

El ver qué manto viste la pilarica es uno de los grandes atractivos en toda visita que se precie a la basílica del Pilar. Y es que la patrona de Zaragoza cuenta con más de 400 para vestirla durante todo el año, una costumbre que se remonta, al menos, al siglo XV.

No está especialmente claro el motivo por el que se instauró, pero la teoría más extendida es que comenzó como una manera más de mostrar devoción a la imagen de la Virgen y así se fue manteniendo con el transcurso de los tiempos hasta llegar a la actualidad, donde los donantes de estas particulares prendas han pasado de ser monarcas o personajes de la nobleza a hermandades, instituciones, asociaciones y hasta particulares.

Esa es la gran novedad histórica: la democratización de quienes ofrecen el manto para vestir a la Virgen del Pilar. Los orígenes socioeconómicos son variados y eso también se traduce en el material de estas particulares ofrendas. Los hay elaborados con tisú, brocados o terciopelo hasta piel, damasco o de papel, como el realizado por el grupo zaragozano de papiroflexia, formado por 1.525 papeles y que se le coloca a la Virgen desde el año 2007 cada 6 de agosto, día mundial de la paz, en recuerdo del lanzamiento de la primera bomba atómica de la historia sobre la población japonesa de Hiroshima en los compases finales de la II Guerra Mundial.

También los hay de todos los colores, pero se sigue una norma que dice que debe coincidir con el de los ornamentos de la misa del día, aunque hay excepciones, como los mantos de los países latinoamericanos, que son los encargados de vestir a la virgen el día de su fiesta nacional.

Y pese a a que la Virgen dispone de un sinfín de mantos para vestirse cada día, exiten ciertas fechas en el calendario donde la columna sobre la que reposa queda a la vista. Se trata de los día 2, 12 y 20 de cada mes, coincidiendo con tres hitos importantes dentro de la cosmovisión religiosa: la venida de la Virgen, la solmenidad de la Virgen y la coronación canónica, respectivamente.

Aunque de nuevo hay excepciones donde sí lleva manto: el 12 de octubre (día de la Virgen) y el 20 de mayo, fecha de la coronación canónica de la Virgen.