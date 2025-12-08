Este es el pequeño y 'montañoso' barrio de Zaragoza del que nadie quiere marcharse

Serán apenas un millar de vecinos los que residan en este rincón de la capital aragonesa, pero eso no le quita encanto, se lo da. El barrio de Las Nieves, en el distrito de Casablanca de Zaragoza, es una suerte de pueblito aislado del caos de la urbe construido entre talleres y polígonos industriales, un aislamiento que en realidad no es tal gracias a la parada del tranvía de Argualas y a la cercanía de la calle Embarcadero, a menos de 10 minutos andando y corazón comercial de Casablanca.

«A mi me encanta. Llevo aquí desde los ocho años, así que llevo 20 viviendo aquí. El ambiente es muy bueno, aunque lamentablemente me voy a ir en dos meses porque me he comprado una casa. Miré por aquí pero no había nada», explica una vecina del barrio, Natalia Guinda, en la terraza de uno de los siempre concurridos bares de Las Nieves, el bar Los Chopos.

La plaza Nuestra Señora de las Nieves es el centro del barrio. | FOTOS: JAIME GALINDO

Y esta es quizá una buena seña del encanto de este minibarrio: nadie quiere irse. Una rápida búsqueda por los principales portales inmobiliarios así lo indica. No hay ni un piso a la venta en esta zona y paseando por sus calles tampoco se ven carteles buscando compradores.

«Esto es como un pueblito. Nos conocemos todos y con los vecinos de Casablanca también», añade la joven. Hasta este otro barrio acuden los de Las Nieves a comprar y hacer recados, aunque otras muchas cosas las pueden hacer sin salir de sus calles. «Tenemos una tiendecita en la que sí que puedes comprar algunos imprescindibles, pero la compra grande no, claro», explica Guinda.

Lo que sí que hay son peluquerías, locales de estética, una armería, una Casa Cuartel de la Guardia Civily bares, varios bares. «Y que no falten», apunta Guinda. En una plácida y soleada mañana de domingo, los veladores se convierten en el centro neurálgico del barrio. Y no solo de vecinos y vecinas de las calles de Las Nieves, sino también de ciclistas que salen de la ciudad por Vía Ibérica y que hacen allí su parada de avituallamiento y familias que acompañan a sus hijos al centro deportivo El Olivar.

Bares del barrio

Carmen ha estado al frente de uno de esos bares de toda la vida que dan ambiente al barrio. «Abrimos hace 40 años Los Chopos», explica la mujer. «Siempre ha habido buen ambiente. En mi bar nunca hay nadie solo. La gente no viene a tomarse un café, viene a alternar y se junta con el que encuentra», explica en un día en el que las terrazas están a tope. «Hemos trabajado mucho pero no te creas, la vaca no da para tanto», ríe.

Además de regir uno de los bares, Carmen ha vivido aquí gran parte de su vida. «Es un barrio tranquilo, no hay problemas de seguridad, las calles están limpias... Se vive muy bien», cuenta la mujer.

El barrio de Las Nieves se levantó en los años 60 para acoger a la población migrante que llegaba hasta Zaragozade entornos rurales de todo Aragón e incluso del sur de España. Los edificios, de cuatro alturas, conservan la estética propia de su época. Da la impresión de que apenas ha pasado el tiempo.

El centro del barrio es la plaza Nuestra Señora de las nieves, un entorno abierto, verde y arbolado que es una excepción en Zaragoza: a pesar de su tamaño, no hay ni una terraza, lo que garantiza el silencio. Sí que hay una zona de juegos infantiles vigilada por la imagen de la virgen que da nombre a un barrio en el que las calles, por cierto, no podrían tener otros nombres cuando de nieve va la cosa: todas hacen referencia alugares del Pirineo.