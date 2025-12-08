Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zaragoza cierra un puente de la Constitución navideño y "multitudinario"

El belén instalado en la plaza del Pilar ha recibido la visita de 100.000 personas aproximadamente

Las atracciones instaladas en la plaza del Pilar de Zaragoza.

Las atracciones instaladas en la plaza del Pilar de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Zaragoza ha experimentado un puente de la Constitución y de la Inmaculada con una gran afluencia de visitantes y una masiva participación en las actividades navideñas, según los datos proporcionados por el consistorio. Así, la plaza del Pilar ha sido uno de los espacios más concurridos, registrando el paso de 949.879 personas de acuerdo con las cámaras de conteo. Solo el belén momumental instalado en la plaza fue visitado por aproximadamente 100.000 personas.

Entre las actividades navideñas también ha destacado el interés por la pista de hielo, que atrajo a 5.146 personas o el tobogán de trineos por el que se han deslizado 3.645 zaragozanos y visitantes. El polémico espacio Boreal en el parque Labordeta ha recibido a 6.776 curiosos.

En cuanto al impacto turístico, los hoteles de la ciudad alcanzaron una ocupación del 80-85%. Según los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Zaragoza la Oficina de Turismo gestionó casi 4.000 consultas turísticas, con una notable presencia de visitantes nacionales procedentes de Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, así como internacionales, principalmente de Italia, Reino Unido y Francia.

Los servicios turísticos de la ciudad, incluyendo el servicio especial de Bus de la Navidad, contabilizaron 2.951 personas hasta el mediodía de este lunes, destacando que el autobús turístico especial llenó todas sus plazas en cada viaje.

Noticias relacionadas y más

La alcaldesa Natalia Chueca ha destacado el carácter multitudinario del puente y ha señalado que el consistorio seguirá trabajando "para seguir atrayendo visitantes y reflejando espíritu navideño en nuestras calles, plazas, parques y mercados que tanto gustan a nuestros ciudadanos y que contribuyen también a la economía de la ciudad".

