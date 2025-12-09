Adiós a uno de los mejores 'brunch' de Zaragoza: Nati Natillas baja la persiana.

En los últimos años Zaragoza ha experimentado un auténtico 'boom' de 'cafés de especialidad en los que disfrutar de un almuerzo o una merienda con un amplio surtido de tostadas saladas y repostería casera. Uno de los establecimientos que marcó este camino en la capital aragonesa fue Nati Natillas, que abrió sus puertas en 2022 en en barrio de Valdespartera convirtiéndose rápidamente en un local muy conocido por su gastronomía innovadora, especialmente sus postres y brunch.

Este establecimiento, ya convertido en referencia en la ciudad, destaca por una amplia carta de propuestas entre las que destacan su focaccia Veggie (especialmente con feta), la tostada de aguacate con stracciatella, y el brioche de salmón con holandesa y huevo. Opciones perfectas para un brunch, un desayuno o una merienda más completa, que sobresalen por su originalidad y sabor.

Ahora, y tras la apertura de un nuevo local en la avenida César Augusto, en pleno centro de Zaragoza, en el verano de 2024, los responsables dan un paso más en la historia y han anunciado que bajan la persiana de su primer establecimiento, no sin una gran dosis de nostalgia.

Nati Natillas es muy conocido por su gastronomía innovadora, especialmente sus postres y brunch. / ANDREEA VORNICU

Una decisión difícil, con agradecimientos

En una publicación en sus redes sociales, los propietarios del negocio han compartido sus sensaciones antes de bajar definitivamente la persiana: "Cerrar Valdespartera es una sensación difícil de explicar. Por un lado, deja ese pellizco en el pecho de todas las primeras veces: los primeros brunch que salieron de nuestra cocina, las primeras colas en la puerta, las primeras caras conocidas que hoy ya son familia", señalan, recordando sus inicios en este barrio en expansión.

Aunque no todo es tristeza, ya que "por otro, nace una gratitud enorme por todo lo que vivimos allí… porque ese local fue nuestra escuela, nuestro impulso y nuestro hogar durante estos años", añaden.

Los empresarios hacen también balance de estos años en el barrio y de la buena acogida que tuvieron, que les ha servido para abrirse paso y hacerse un nombre en toda la ciudad. "Cuando abrimos Nati Natillas Valdespartera nunca imaginamos todo el cariño que recibiríamos. Y esa es la razón por la que cerrar esta etapa emociona tanto: porque fue bonita. Muy bonita", afirman.

No obstante, se muestran optimistas con lo que está por venir: “Las etapas existen para eso: para vivirse a tope… y luego dejar sitio al futuro, quizá a nuevos proyectos. Y nosotros tenemos mucho futuro por delante que queremos vivir junto a vosotros”.

Continúa en el centro de Zaragoza

Los propietarios recuerdan que siguen atendiendo a sus clientes en el local del centro. “Os esperamos con muchísima ilusión en avenida César Augusto, 40, donde seguimos cada día al pie del cañón y donde, de verdad, nos encantará veros y seguir compartiendo momentos con todos vosotros”, apuntan.

Y para acabar, dedican un mensaje especial al barrio que los vio nacer: “No es un adiós. Es un ‘nos vemos donde siempre’”.