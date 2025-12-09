De Copenhague a Lisboa: las capitales europeas con menos habitantes que Zaragoza

Zaragoza se encuentra desde hace años inmersa en la pugna con Sevilla por convertirse en la cuarta ciudad de España. Se trata de una sempiterna batalla poblacional que alterna un vencedor u otro dependiendo de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A fecha de 1 de enero de 2025, la capital aragonesa contaba con 699.007 vecinos empadronados por los 688.714 de Sevilla, situándose en la deseada cuarta posición por detrás del podio nacional donde siguen año tras año Madrid, Barcelona y Valencia.

Además, el número de habitantes del área metropolitana de Zaragoza también sigue aumentando con el paso de los años y ya ha superado la barrera de los 800.000 gracias al crecimiento de localidades como Utebo, La Muela, Villanueva de Gállego o La Puebla de Alfindén. A pesar de este crecimiento constante en las últimas dos décadas, el anillo zaragozano sigue contando con menos población que otras áreas metropolitanas nacionales como las de Bilbao o Sevilla.

Del podio en Francia a liderar Escocia

Está claro que Zaragoza es una de las grandes ciudades de España, pero la duda surge si también lo es a nivel europeo. España siempre vive en una constante comparación con su vecino Francia. En número de habitantes, Zaragoza estaría en el podio francés solamente por detrás de París (2,1 millones de habitantes) y Marsella (977.215 habitantes) y superaría a los municipios de Lyon (520.774), Toulouse (511.684) o Niza (353.701). Sin embargo, todas las ciudades mencionadas multiplican su número de vecinos teniendo en cuenta las áreas metropolitanas.

Panorámica de Niza / PIXABAY

Mismo caso se vive con el otro vecino, Portugal. Zaragoza tiene más habitantes que Lisboa (575.739) y Oporto (252.687), pero no puede competir con su anillo metropolitano. En el caso de la capital lusa suma casi tres millones de vecinos gracias a Estoril, Cascais, Amadora, Sintra o Loures mientras que Oporto casi alcanza los dos millones con Gaia, Matosinhos, Maia, Vila do Conde o Gondomar. La capital aragonesa también estaría en el podio de Polonia siguiendo a Varsovia (1,8M) y Cracovia (802.781) superando a otras ciudades muy pobladas como Lodsz (661.329), Wroclav (673.923) o Poznan (543.347) y Gdansk (486.226).

Un antiguo tranvía en Oporto / PIXABAY

Zaragoza sería la cuarta ciudad más poblada del Reino Unido solo por detrás de Londres (8,9 millones), Birmingham (1,14 millones) y Leeds (811.953). Por ejemplo, la capital aragonesa con sus casi 700.000 vecinos sería la ciudad más poblada de Escocia, Irlanda del Norte y Gales porque actualmente supera a Glasgow (635.130), Edimburgo (526.467), Cardiff (362.381) o Belfast (288.306). En el caso irlandés, Zaragoza también tiene más habitantes que Dublín (592.713), pero no puede competir con su área metropolitana (1,4 millones).

Centro de Edimburgo / PIXABAY

Peor posición en Italia y Alemania

A la quinta posición del país quedaría Zaragoza en Alemania e Italia. En el caso germano, la capital aragonesa se queda muy por detrás de Berlín (3,9 millones), Hamburgo (1,9M), Munich (1,5M) y Colonia (1M), aunque supera a otros puntos neurálgicos como Dusseldorf (642.304 hab), Hannover (535.000 hab), Essen (593.489), Dresden (569.173), Stuttgart (626.300) y Leipzig (624.689).

Por su parte, en Italia, Roma (2,7M), Milán (1,4M), Nápoles (960.000) y Turín (845.000) superan con creces a Zaragoza, que tiene más vecinos que Palermo (650.000) o Génova (550.000).

Hay en muchos otros casos en Europa en los que Zaragoza sería la segunda ciudad más poblada del país como en Bélgica, Países Bajos, Austria, Hungría, Rumanía, República Checa, Serbia, Suecia, Croacia, Noruega, Bulgaria o Albania donde solo sería superada por las propias capitales.

Parlamento de Budapest / PIXABAY

Incluso hay países en los que sería la ciudad con más habitantes. Y es que Zaragoza tiene más habitantes que capitales europeas como Copenhague (667.535), Atenas (650.000), Bratislava (479.389), Helsinki (685.166), Sarajevo (275.000), Vilna (576.657), Riga (614.987) o Tallín (445.563).