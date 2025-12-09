La emoción del café Chicago de Zaragoza tras su reapertura: "Gracias por la paciencia y por seguir apostando por nosotros"

Más de cinco meses después de cerrar para una "necesaria" ampliación de su local, el café Chicago del barrio de La Almozara de Zaragoza, conocido por preparar los mejores torreznos del mundo, volvió a la vida el pasado 3 de diciembre con los nervios y la emoción a flor de piel. “Ha sido más estresante la reforma que el trabajo. Estábamos agotados”, confesaba a este diario dos días después Juan Carlos Calvo, gerente del local junto a su hermano José María.

La reapertura, como apuntaba la expectación que se había levantado entre los vecinos, fue un éxito. "He llamado diez veces y no he conseguido reservar este fin de semana", comentaba una cliente en la entrada del restaurante. “Llevamos muchos años y nos echaban de menos. Ver cómo la gente vuelve con tanta energía nos hace sentir muy agradecidos", reaccionaba in situ el propio Juan Carlos Calvo.

Unos agradecimientos que, tras un frenético puente de la Constitución, los responsables del bar Chicago han querido verbalizar y extender a través de sus redes sociales. "Después de muchos meses de trabajo, ilusión y la reforma de nuestras vidas, el martes pasado inauguramos oficialmente nuestro restaurante. Queríamos tener un momento para agradecer de corazón a todas las personas que vinieron ese día. Aunque aún no habíamos tenido tiempo de hacerlo como se merece", comienzan en su cuenta oficial de Instagram.

"El miércoles abrimos de nuevo las puertas al público después de casi seis meses, y la acogida esta semana ha sido increíble. Nos habéis acompañado y llenado el local día tras día, a todas horas, y no podemos explicar lo que significa para nosotros ver el Café Chicago tan vivo de nuevo. Teníamos muchas ganas de volver a hacer lo que más nos gusta y a compartirlo con vosotros", prosiguen.

Y concluyen: "También queremos pedir perdón si en algún momento hemos fallado en estos primeros días, ya sea en el servicio o en la comida. El equipo es nuevo, las instalaciones también, y entre todos estamos aprendiendo y ajustándonos a esta nueva era del Café Chicago. Gracias por la paciencia, la comprensión y por seguir apostando por nosotros. Esto es solo el comienzo".