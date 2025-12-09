¿Qué hay de la noria que se iba a montar esta Navidad en la ribera de Zaragoza?

Fue la alcaldesa de Zaragoza quien anunció, por sorpresa, que este año la capital aragonesa iba a contar con un nuevo atractivo en Navidad: una noria que se iba a situar en el entorno del CN Helios. Lo dijo Natalia Chueca en el acto de presentación de los actos navideños a mediados del pasado mes de noviembre. Sin embargo, las luces ya se encendieron, el belén se abrió a los visitantes y el mercadillo de la plaza del Pilar comenzó a verder productos sin que haya rastro en la ciudad todavía de ninguna noria.

Pero eso no quiere decir que no vaya a haberla. Según ha explicado la alcaldesa este martes, está previsto que sea en los próximos días cuando se inicie el montaje de esta estructura gigante, que no estará en Helios como la que se montó en el año 2013 para las Fiestas del Pilar y que fue un rotundo éxito. Estará colocada junto a la parada de la Chimenea, muy cerca de Helios pero más alejada del río.

Según ha podido saber este diario, la noria que llegará a Zaragoza acaba de salir de fábrica, por lo que será la capital aragonesa la que estrene esta atracción. Estará disponible, han asegurado fuentes municipales, antes de que comiencen las vacaciones escolares de Navidad, pero se desconocen todavía otros detalles como el precio y los horarios.

El objetivo inicial del ayuntamiento era que la noria pudiera haber estado montada y abierta al público antes del recién terminado puente de la Constitución, pero no ha dado tiempo a que llegase para entonces, por lo que será ahora cuando comenzará a erigirse en un elclave que permitirá contemplar desde lo alto la ciudad, el río y la basílica del Pilar.