"Ninguna interferencia": Chueca sigue confiando en aprobar el presupuesto con Vox para Zaragoza pese al posible adelanto electoral en Aragón

El distanciamiento entre el PP y Vox en las Cortes de Aragón que puede acabar con una convocatoria adelantada de elecciones autonómicas parece que no tiene aún consecuencias en el Ayuntamiento de Zaragoza. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha afirmado este martes que las negociaciones con la ultraderecha en el consistorio para aprobar los presupuestos de 2026 siguen adelante y que confía en presentar las cuentas antes de que acabe el año.

"No ha habido ninguna interferencia", ha afirmado la regidora ante las preguntas de los periodistas. Y es que llama la atención que, pese a que las relaciones entre PP y Vox en el ámbito autonómico están rotas, en Zaragoza ambas formaciones sigan conversando de cara a aprobar, un año más, las cuentas.

Y es que es cierto que Vox siempre ha diferenciado en la capital aragonesa la gestión del ayuntamiento de la del Gobierno autonómico. Sin embargo, el más que posible adelanto electoral podría poner en marcha estrategias de tacticismo político que pudieran llegar a romper las negociaciones para aprobar los presupuestos de Chueca para 2026 con el fin de marcar distancias con los populares. Pero esto parece que no ha ocurrido y la regidora sigue manteniendo un discurso optimista al respecto. Nada hace pensar a estas alturas que las cuentas no vayan a aprobarse con los votos de los cuatro concejales de Vox, aunque todavía quede "trabajo por hacer", según ha reconocido la primera edil.

La ejecución presupuestaria de 2025

Un dato que sí tiene atado la alcaldesa son las cifras de inversión que se están alcanzando en el ejercicio actual. "Llevamos invertidos en la ciudad más de 84 millones de euros y todavía quedan muchas obras por certificar a lo largo de este mes", ha explicado la regidora, quien ha comparado la situación actual con el mandato de ZeC, cuando las cifras de inversiones fueron mucho más discretas. "En un año hemos invertido más que entre 2015 y 2019", ha asegurado la regidora.