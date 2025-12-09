Reabre al público (y con nuevo nombre) uno de los espacios más emblemáticos del Parque Grande de Zaragoza

Los zaragozanos no han podido disfrutar, durante más de un año, del Jardín Botánico de la ciudad, situado en el corazón del Parque Grande José Antonio Labordeta. Pero ha sido por una buena causa. El Ayuntamiento de Zaragoza ha sometido a este espacio, que suma casi 15.000 metros cuadrados de superficie, a una renovación integral que ya ha concludio y que ha supuesto la inversión de 1,3 millones de euros. Los trabajos ya han concluido y este mismo martes ha sido reinaugurado con una nueva denominación: Jardín Botánico Francisco Loscos.

Por partes. La reforma integral de esta zona verde ha supuesto la renovación completa del espacio, que mantiene su estructura original y, por supuesto, los ejemplares de árboles que aquí habitan desde hace décadas. Uno de los cambios más visibles se puede contemplar nada más acceder al espacio y es que el estanque que anteriormente ocupaba el espacio central de este lugar ha sido sustituido por una bonita fuente revestida de cerámica que cumple una doble función: depósito de riego y lugar de encuentro.

Esta nueva fuente-estanque está rodeada de plantas acuáticas -que todavía tienen que crecer para lucir con todo su esplendor- y hasta ella llegan dos canales de agua que parten del otro extremo del Jardín Botánico y que recorren todo el lugar. El agua se convierte así en un elemento que vertebra los distintos y variados rincones de esta zona verde, que como ocurría antaño seguirá vallada y se cerrará por las noches, si bien el acceso seguirá siendo libre durante el día.

Nuevo Jardín Botánico

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha sido la encargada de inaugurar este nuevo espacio en un acto en el que ha destacado la acccesibilidad del nuevo Jardín Botánico. Todos los caminos están situados ahora en la misma rasante. No hay diferencias de cotas y los puentes que cruzan los canales no están sobre elevados. Además, los recorridos están marcados con baldosas podotáctiles.

Con esta reforma, ha reseñado Chueca, la ciudad "recupera uno de los espacios más emblemáticos del Parque Grande respetando su esencia histórica y devolviéndole el valor científico y divulgativo que tuvo en su origen". Y según ha destacado la alcaldesa, con la reapertura del Jardín Botánico se honra la figura del botánico y farmacéutico aragonés Francisco Loscos, que a partir de ahora dará nombre al espacio.

¿Quién era Francisco Loscos?

En el acto de presentación del jardín la alcaldesa ha estado acompañada de los descendientes de Loscos. Nacido en 1823 en Samper de Calanda (Teruel), ejerció como farmacéutico rural en Chiprana, Calaceite, Peñarroya y Castelserás, "desde donde consiguió proyectar su obra a las universidades más prestigiosas de Europa", ha explicado el consistorio en una nota informativa.

No obstante, su legado pasó desapercibido durante muchos años en Aragón. Loscos fue un estudioso de la botánica y documentó decenas de especies que sirvieron para editar catálogos y libros especializados. Fue el creador de una corriente dentro de la botánica a la que se denominó la 'Escuela de Loscos' que se mantuvo más allá de su fallecimiento en 1886.

Las especies del Jardín Botánico

El Jardín Botánico de Zaragoza tiene su origen a un proyecto impulsado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País en 1796. En la actualidad en este espacio se pueden disfrutar de ejemplares de distintas y variadas especies, a las que se han incorporado algunos frutales plantados tras la reforma. Hay plantas aromáticas y medicinales, acuáticas, culinarias, trepadoras...

Asimismo, la intervención ha servido para restaurar el patrimonio del jardín, que estaba muy deteriorado. Es el caso de los emblemáticos bancos de azulejos con publicidad de hace un siglo, que han sido cuidadosamente restaurados bajo la dirección artística de los ceramistas Fernando Malo y Frank Norton. Además, a lo largo del recorrido se han incorporado refugios de insectos y reptiles para ayudar a la fauna a instalarse en este entorno y aumentar así la biodiversidad.

El Parque del Agua, siguiente objetivo

En la rueda de prensa de presentación de la nueva imagen del Jardín Botánico, la alcaldesa de Zaragoza ha sido preguntada también por el estado de conservación del Parque del Agua Luis Buñuel. La asociación Legado Expo denunció el otro día que son más de 830 árboles los que han desaparecido desde que se inauguró esta inmensa zona verde hace ahora 17 años y que el canal que recorre el parque contiene tan solo ya agua estancada y materia orgánica en descomposición, por lo que se está pudriendo. "En dos años como máximo comenzará a oler", alertaron desde la entidad.

La alcaldesa ha asegurado que recogerán con gusto el informe elaborado por Legado Expo y ha explicado que desde el Gobierno municipal están ya preparando un plan para la recuperación del Parque del Agua. "Si el mandato anterior fue el momento de devolver todo su esplendor al Parque del Agua, ahora el objetivo es el Parque del Agua. Estamos en ello", ha explicado la regidora. Este plan pasa no solo por la mejora de los espacios verdes, sino también por dar una solución a todas las concesiones que había en el parque, la mayoría de las cuales han tenido que cerrar.