Sale a la venta un piso señorial en pleno corazón de Zaragoza: 245 m² de historia en Plaza de los Sitios

El Casco Antiguo vuelve a colocarse en el punto de mira del mercado inmobiliario en Zaragoza con la aparición de dos inmuebles que despiertan interés por su ubicación estratégica y su potencial residencial. En una ciudad donde la demanda se concentra en las zonas históricas, bien comunicadas y con acceso directo a comercios y servicios, estas viviendas ofrecen la combinación que muchos compradores buscan: vida urbana, cercanía patrimonial y una clara oportunidad de inversión.

Entre ellas destaca la salida al mercado de un piso amplio y reformable, perfecto para quienes desean moldear su hogar en una de las zonas con más historia de la ciudad, así como un piso luminoso y funcional en Conde de Aranda, uno de los ejes vivos del Casco Antiguo. Dos propuestas distintas, pero ambas con un denominador común: vivir en el centro con todas las comodidades.

Amplio piso con gran potencial en el corazón del Casco Antiguo por 686.000 euros

La prestigiosa Plaza de los Sitios, una de las zonas más emblemáticas y codiciadas de Zaragoza, incorpora a su oferta inmobiliaria una vivienda tan espaciosa como singular. Se trata de un piso de 245 metros cuadrados ubicado en la cuarta planta de un edificio clásico, caracterizado por su arquitectura modernista y su atmósfera señorial, elementos que definen esta zona del centro zaragozano.

La vivienda destaca por su amplitud, luminosidad y altura de techos, rasgos propios de las construcciones de alta categoría que dominan esta plaza histórica. Gracias a su orientación este-oeste y a su ubicación en una planta alta, la luz natural invade todas las estancias durante gran parte del día.

Distribuido en salón, seis habitaciones y dos baños, el inmueble cuenta además con un dormitorio principal con baño en suite, así como armarios empotrados y cocina equipada. Aunque requiere actualización, este punto se convierte en una oportunidad: sus grandes dimensiones y su estructura permiten proyectar un hogar completamente personalizado y adaptado a cualquier estilo de vida.

Con ascensor, calefacción individual de gas y aire acondicionado, la propiedad combina el encanto de lo clásico con la versatilidad para transformarse en una residencia moderna y exclusiva.

Desde Fincas Vedruna destacan que se trata de “una vivienda única y singular, perfecta para quienes buscan crear un hogar a medida en una de las ubicaciones más apreciadas de Zaragoza”. Aquellos interesados pueden ponerse en contacto con la agencia a través del 976 214 070.

Piso luminoso en Conde de Aranda: 3 dormitorios y todo exterior por 210.000 euros

Situado en la planta baja de un edificio bien conservado y con un solo vecino por planta, este piso ofrece 80 m² útiles de luz, amplitud y comodidad, una combinación cada vez más escasa en pleno centro.

Frente al histórico colegio de Escolapios y a metros del Mercado Central, la calle Alfonso I, el Pilar y la plaza de España, el inmueble destaca por su conexión total con el corazón de Zaragoza.

El piso se distribuye en un salón comedor exterior con grandes ventanales, tres habitaciones amplias y luminosas y una cocina completamente equipada con nevera, horno, placa vitrocerámica, microondas, lavavajillas y lavadora. Dispone también de un baño completo de gran tamaño y un trastero ubicado en la última planta del edificio. Además, la vivienda incorpora diversas mejoras, como suelo de parquet, carpintería exterior de aluminio blanco, calefacción de gas natural, aire acondicionado con bomba de frío y calor, puerta blindada y un edificio que cuenta con ascensor

Todo ello rodeado de paradas de tranvía, autobús, supermercados, comercios locales y zonas de restauración. Una ubicación que sigue revalorizándose año tras año.

En un momento en el que el centro de Zaragoza continúa atrayendo a residentes que buscan comodidad, servicios y vida urbana, estos dos inmuebles destacan como propuestas competitivas y con identidad propia. Desde la posibilidad de emprender un proyecto de reforma en un enclave histórico hasta la opción de entrar a vivir en un piso moderno y luminoso junto al Mercado Central, ambas viviendas representan oportunidades que reflejan el dinamismo del mercado inmobiliario en la capital aragonesa.

Zaragoza crece, se transforma y revaloriza cada rincón de su Casco Antiguo, y estas propiedades son un ejemplo claro de ello.