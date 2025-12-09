La X gala benéfica del Club Inclucina calienta motores con las tradicionales compras de alimentos en el Mercado Central de Zaragoza

La suerte está echada. Iker, Rodrigo, Mouhamed y Alex, cuatro de los alumnos de Atades que forman parte del Club Inclucina, han acudido este martes al Mercado Central de Zaragoza para adquirir los ingredientes que usarán dentro de menos de una semana. Con ello, los estudiantes han completado el último paso antes de que llegue la X Gala Benéfica del Club, que se celebrará el 15 de diciembre a las 18.30 horas en el Teatro de las Esquinas de la capital aragonesa. Además, en su nueva entrega, esta cita que marida inclusión, gastronomía y humor, promoverá los I Premios Inclucina, talento culinario inclusivo, los primeros galardones nacionales que reconocen el talento de estudiantes de cocina con discapacidad intelectual.

Los alumnos del Colegio de Educación Especial Atades-San Martín de Porres han recorrido los puestos del mercado central muy bien acompañados, pues con ellos han estado los cocineros que han participado en la presente edición del Club, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la directora general de Inclusión Social del Gobierno de Aragón, María Charte.

Un paseo por los pasillos del histórico edificio en el que también han participado la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós; el consejero de Economía del consistorio zaragozano, Carlos Gimeno; la directora gerente de Turismo de Aragón, María Jesús Gimeno; el prestigioso chef Ramsés González, presidente de Honor del Club Inclucina, y Manuel Villarte, tesorero de Atades.

Para la alcaldesa, el Club Inclucina tiene “una finalidad social muy importante”, que es que las personas con discapacidad intelectual aprendan a cocinar y facilitar la integración en el mercado laboral. Chueca ha recordado que, en este décimo aniversario del Club, llegarán también los I Premios Inclucina, con los que se ha logrado que estudiantes de cocina de toda España acudan a la capital aragonesa el próximo día 15.

Natalia Chueca junto a uno de los alumnos miembros del Club Inclucina este año / Atades

La regidora ha destacado que, en esta iniciativa, los protagonistas son los estudiantes de Atades, quienes demuestran de lo que son capaces “con su entusiasmo, su alegría, sus ganas de trabajar y de aprender”. Por último, ha animado “a todo el mundo” a que acuda a la X Gala del Club, pues va a ser “una gran fiesta de la accesibilidad”.

Villarte ha destacado que para Atades resulta “muy importante” dotar a sus alumnos de “herramientas y ocasiones para demostrar su capacidad y valía” y también ha invitado al público a que acuda a la gala del día 15. El presidente de Honor del Club Inlucina se ha sumado a esa petición, pues es “la mejor manera de colaborar”, y ha recordado que este es “un año de celebración”, en el que esta iniciativa cumple diez años y lanza sus premios nacionales.

A esta cita no han faltado tampoco los representantes de entidades y medios amigos como Esther Pérez, presidenta de la Asociación de Detallistas del Mercado Central; Fernando Benito, gerente de la lonja zaragozana; Óscar Borras, director de Onnera Contract; Beatriz Giménez, directora de Fundación Saica; Miguel López, director del Centro Territorial de RTVE en Aragón; Esperanza Pamplona, subdirectora de Heraldo de Aragón; Ricardo Barceló, director de El Periódico de Aragón; Javier Martínez, director de Marketing, Negocio y Sostenibilidad de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión; Sara Pascual, responsable de Marketing y Enoturismo de Bodegas Aragonesas; Nuria Ibáñez, jefa de operaciones de Lozano Ebanistas; y Miguel Serra, CEO de Disserra.

Desde el Club Inclucina seguimos invitando a participar a los mejores talentos de la cocina con corazón de las tres provincias, avalados por prestigiosos cocineros aragoneses con Estrella Michelin. Este año se han unido Joaquín Moreno, del restaurante Rocca (Villanua-Huesca); Fabiana Arévalo, del restaurante Baudilio (Valderrobres-Teruel); Diego Bernad, del restaurante Roto (Zaragoza) y David Lorente, de restaurante Nola Gras (Zaragoza).

Un alumno del Atades-San Martín de Porrés eligiendo los alimentos que utilizará para la gala del próximo 15 de diciembre / Atades

Todos ellos han estado avalados por prestigiosos chefs; concretamente, por Eduardo Salanova, de Canfranc Express (Canfranc-Huesca); Iris Jordán, de Ansils (Anciles-Huesca); María José Meda, de El Batán (Tramacastilla-Teruel); y Ramsés González, presidente de honor del Club Inclucina.

Por supuesto, los verdaderos protagonistas son los cuatro alumnos de Atades participantes en esta edición, que se convertirán en la gala en los chefs más especiales: Alex Caldeiro, Iker Gómez, Mouhamed Niang, y Rodrigo Forns.

Ejercerán como maestros de ceremonias Lourdes Plana, embajadora del Club Inclucina y presidenta de honor de la Real Academia Española de Gastronomía; y Joaquín Murillo, director de teatro, actor y miembro del Equipo de Dirección del Teatro de las Esquinas. Estarán acompañados como copresentadores de cada puesta en escena culinaria por un destacado periodista de un medio amigo y de dos actores-humoristas como dinamizadores, Kike Lera y Saúl Blasco.

Las entradas-donativo se pueden comprar ya en la página web y las taquillas del Teatro de las Esquinas de Zaragoza por tan solo 15 euros. La recaudación íntegra se destinará a programas de inserción laboral de personas con discapacidad intelectual promovidos por Atades.

El precio incluye, además, la degustación de tapas gourmet preparadas por los cocineros solidarios que han participado en esta edición del Club junto a los alumnos del Colegio de Educación Especial Atades-San Martín de Porres.

I Premios Inclucina, talento culinario inclusivo

Cuando se cumple el décimo aniversario de la Gala Club Inclucina con Atades, lo que consolida una iniciativa cuyo objetivo es la inclusión a través de la cocina, esta expande su horizonte transformador promoviendo los I Premios Inclucina, talento culinario inclusivo.

Son los primeros galardones nacionales que nacen con la vocación de reconocer el talento de estudiantes de cocina con discapacidad intelectual en formación reglada, en escuelas de hostelería o centros de FP, cuya final nacional de celebrará en Zaragoza el mismo día de la Gala.

Será por la mañana en el espacio de cocina La Zarola, mientras que la entrega de premios llegará en la X Gala Benéfica Club Inclucina 2025. Una forma inmejorable de celebrar el aniversario del Club, reflejar sus valores, contribuir a su reconocimiento social e incrementar su visibilidad. Unos galardones que también buscan posicionar a la capital aragonesa como ciudad de referencia de la gastronomía inclusiva en España.