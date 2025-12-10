La DGA sigue estudiando ubicaciones para trasladar el conservatorio profesional de música de Zaragoza: "No cabemos"

No es un problema nuevo, aunque tampoco es difícil de entender: "No cabemos". Así resumen desde la asociación de padres y madres de alumnos Pilar Bayona del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza sus quejas con respecto a las instalaciones en las que sus hijos e hijas llevan estudiando música desde los años 90 en la calle San Vicente de Paúl. Desde el inicio, las instalaciones en la que les ubicaron se han demostrado insuficientes y poco preparadas para estas enseñanzas, pero hasta ahora ningún Gobierno ha dado pasos para mejorar la situación de estos estudiantes. Por lo menos hasta ahora, ya que desde la consejería de Educación que dirige Tomasa Hernández aseguran que se encuentran en la búsqueda de un emplazamiento al que poder trasladar el conservatorio.

Según fuentes de la consejería -que como el Gobierno autonómico en su conjunto podría afrontar sus últimas semanas de trabajo antes de las elecciones- son tres o cuatro ubicaciones las que se están estudiando y analizando, aunque una de ellas tiene muchas más opciones de convertirse en la alternativa escogida. Eso sí, desde el Gobierno de Aragón prefieren no desvelar de cuál se trata. Asociaciones de vecinos como la Plataforma de Afectados del Gancho y Pignatelli han propuesto solares en sus barrios para aprovechar esta futura inversión con el objetivo de regenerar la zona.

Las opciones pasarían preferiblemente por la rehabilitación de un edificio existente aunque no hay nada descartado. Y es que la elección del nuevo emplazamiento sería solo el primer paso para solucionar un problema que viene de lejos. Después habría que presupuestar el equipamiento, licitar las obras, ejecutarlas... Y por el momento, en la rueda de prensa de presentación del proyecto de cuentas de 2026 nada se dijo sobre que se hubiera reservado una partida para este fin. No obstante, desde la consejería de Educación insisten: siguen trabajando con el objetivo de poder dar una solución a las decenas de familias que llevan a sus hijos al conservatorio profesional de música de Zaragoza.

Respuesta al Justicia

Desde la AMPA no le quitan credibilidad a las palabras de la consejería, pero dudan de que la urgencia que llevan años reclamando se resuelva con celeridad. El departamento de Educación les informó de que en junio les informarían de las opciones planteadas, pero en noviembre los padres y madres del conservatorio tuvieron que acudir al Justicia para reclamar información.

En su respuesta a través del Justicia, la DGA recuerda que este problema existe desde el curso 94-95, cuando "el Gobierno de Aragón dotó al conservatorio profesional de música de unas instalaciones que se ha demostrado no estaban preparadas para albergar las necesidades reales de aquel momento, con una matrícula de 720 alumnos". "En esta nueva legislatura -que podría acabar en breves, lo que ralentizaría la ejecución de este y de cualquier otro proyecto- se ha abordado esta situación de forma seria y comprometida", dicen desde el departamento de Educación.

Desde la AMPA explican que, como cada invierno, la situación se complica para las familias del conservatorio. Más de 200 del total de matriculados tienen que dar sus clases de música, además de en el propio conservatorio, en las aulas que les cede el instituto Pedro de Luna, en el Coso Bajo. Eso implica que niños y niñas, algunos de ellos de corta edad, tengan que desplazarse cuando ya no hay luz solar desde un edificio a otro, "con el riesgo que ello implica" y "con lo que supone al año en pérdida de tiempo". Por no hablar de que las aulas del instituto no están pensadas para impartir enseñanzas musicales.

Las propuestas

Todo esto obliga a que los padres y madres tengan que perder tardes enteras para poder acompañar a sus hijos e hijas de un sitio a otro. Pero este es solo uno de los inconvenientes: al no haber suficiente espacio en el conservatorio, "son muchos los que cada año se quedan sin plaza". La falta de aulas también condiciona la gestión de los horarios de los profesores, lo que tensiona el calendario escolar. Eso y que además en verano el centro no cuenta con climatización, lo que ha obligado incluso a suspender clases.

En su momento, la AMPA ya planteó algunas alternativas para ubicar el nuevo conservatorio, como el Palacio de Fuenclara, propiedad del ayuntamiento y en estado de abandono; la antigua escuela de Artes y Oficios de la plaza Los Sitios, que también está a la espera de un plan por parte de la DGA para su reapertura; el antiguo Teatro Fleta, que sigue en ruinas en la avenida César Augusto; o la antigua facultad de Magisterio en San Juan Bosco. "Hubiera sido ideal el solar situado frente a la Escuela de Diseño y Aragón TV, pero cambiaron su uso de dotacional a residencial y están construyendo viviendas. Por su emplazamiento y por el tranvía era una opción muy cómoda", dicen ahora. Sin embargo, habrá que esperar para conocer esa ubicación que gana enteros.