La empresa armamentística Instalaza abandona el centro de Zaragoza y cierra un convenio para construir 155 nuevas viviendas

Instalaza se va del centro de Zaragoza. La empresa armamentística dejará su emplazamiento, casi en desuso, en el barrio de Tenerías, gracias a un convenio firmado con el ayuntamiento y que será anunciado este mismo miércoles. La compañía abandonará así esta sede -tiene prevista una nueva planta en el polvorín de Cadrete por 52 millones de euros solo en su primera fase- como venían reclamando los vecinos de la zona. Una pastilla de más de una hectárea en la que ahora se construirán 155 viviendas (un 20%, el mínimo legal, serán 31 VPO y las gestionará Urbanismo, aunque las edificará Instalaza) y el consistorio, a cambio, recibirá cerca de un millón de euros (987.000) y dos locales de 450 metros cuadrados cada uno, que quedarán configurado como un único equipamiento público de 900 metros cuadrados.

Cabe recordar que el planeamiento urbano permitía, con una recalificación simple, construir 90 pisos, 16 de ellos protegidos. En cambio, se ha optado por la fórmula del convenio, similar a la de otras industrias ubicadas en suelo urbano consolidado como Averly, en la que la empresa, en este caso Instalaza, ve incrementada la edificabilidad y la densidad (algo clave a la hora de vender posteriormente los suelos, por los que la compañía de armamento podría obtener más de 10 millones) y el consistorio recibe a cambio una serie de aprovechamientos, los mencionados.

El PGOU contemplaba 85 viviendas por hectárea y ahora serán 145, dando como resultado las 155 mencionadas. Habrá varios edificios, uno de ellos, el que da al paseo Echegaray y Caballero, de diez plantas (baja más nueve), y habrá otros de ocho alturas (baja más siete) en el resto de la urbanización residencial. Los pisos formarán, en un espacio 4,5 hectáreas, una suerte de serpiente y estarán acompañados de tres zonas verdes y un nuevo viario que conectará la calle Rodríguez de la Fuente con el paseo Echegaray.

El acuerdo, definido como "histórico" tras "más de dos décadas" por el titular de Urbanismo, Víctor Serrano, llega tras meses de tiras y aflojas. Como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el pasado 14 de enero, ambas partes negociaban con la intención de haber podido cerrar el convenio durante el primer trimestre del año, pero la disparidad de criterios por el número de viviendas y por la nueva ordenación urbanística del entorno, en la calle Monreal y junto a Aloy Salas, ha retrasado más de lo esperado la entente final, que ahora ya es definitiva.

Y es que esas diferencias ya se han solventado y el próximo lunes el convenio del ayuntamiento con Instalaza irá a Gerencia de Urbanismo. Un consejo en el que, además del de Instalaza, el área de Serrano también desbloqueará otros expedientes claves como Aceralia, Vía Hispanidad o el antiguo Jesús y María. Los plazos que ahora se manejan para las viviendas de Instalaza son los siguientes: ahora se aprueba la aprobación inicial del convenio y sale a información pública, y paralelamente comenzará el proceso de modificación del plan urbano. A partir de septiembre de 2026 se espera tener todos los procedimientos cerrados.

Convenio de 2011

En cualquier caso, no es el primer convenio de este estilo que firma Instalaza con el consistorio zaragozano. En 2011, cuando gobernaba el socialista Juan Alberto Belloch, el entonces concejal de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, firmó un acuerdo con la empresa que entonces le permitía construir 160 viviendas, 48 de ellas VPO, en esta parcela de 10.865 metros cuadrados. Los vecinos alegaron y hubo mucho revuelo político, pero el convenio nunca se llegó a ejecutar. Y eso que estuvo aprobado.

El PGOU califica esta pastilla como Zona E y es una de las últimas de esa tipología en la capital aragonesa, junto a Tereos. Otras que han ido modificándose previamente han sido la fundición de Averly, en el paseo María Agustín y donde ya se están construyendo decenas de pisos de lujo, o en La Zaragozana, en el barrio de San José, que ahora tiene otros usos no industriales en la ciudad consolidada.