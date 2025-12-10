El market dedicado a tus mascotas vuelve a Zaragoza por navidad

En Zaragoza se estima que hay 70.000 perros, y el fin de semana del 13 y 14 de diciembre, sus dueños tienen una cita muy especial en nuestra ciudad. Se celebra el Pet Market Zgz, el único mercado de Zaragoza y el más longevo de España dedicado exclusivamente a las mascotas, donde humanos y animales podrán disfrutar de un lugar por y para ellos.

El Pet Market Zgz tendrá lugar en la antigua fábrica de Enrique Coca, en la calle San Pablo, 59, el sábado, 13 de diciembre, y el domingo, 14 de diciembre de 11 a 15 horas y de 17 a 20 horas. La entrada es gratuita.

Todo para tus mascotas

Pet Market Zgz cuenta con expositores que vienen de varios puntos de España con artículos dedicados en exclusiva a los animales. En la mayoría de casos son complementos hechos a mano, como los elegantes abrigos para perros de Alomo y La Huellita Artesana, las chapitas personalizadas de Guau que Miau, los collares y correas para perros pequeños de Aribabi, especializado en caniches, y My Pug & Co, las propuestas para galgos de El Galgo Azul y los complementos ideales para teckel de Coco Couture.

Además habrá alimentación natural, chuches y snacks de Vall Can, arneses ultra-resistentes de En Clave de Can, educación amable con Adiestradogs y Lydia-Vet, propuesas de ocio para perros de la mano de CanyonCan, además de comederos y felpudos personalizados con el nombre y fotografía de tu mascota de Toy Doggy, camitas de madera reciclada de Alma’s 13 o variedad de piensos de Garcilleja entre otras propuestas.

Pet Market Zgz / Tu perro es bienvenido

Crea recuerdos inolvidables

Podras relaizarte una sesión fotográfica con tu mascota de la mano de la fotógrafa Sheila de la Vara, que contará con un rincón muy especial: un espacio mágico ambientado como una biblioteca encantada, donde los peluditos y sus familias podrán sumergirse en historias llenas de ilusión. Allí, entre estanterías de cuento y rincones con luces suaves, cada perrito será protagonista de una sesión fotográfica única, porque en esta biblioteca mágica todo puede pasar, y la felicidad compartida hará que este momento quede para siempre en una imagen. Reserva cita en el teléfono 622711498.

RINCÓN ¡WOW! es un espacio lleno de buenas vibras donde podrás dejar la foto favorita de tu perro, escribir un mensaje sobre tu compañero peludo o contar qué es lo que más te ha gustado del Market. Colgaremos todas las fotos y mensajes con pequeñas pinzas en cuerdas de colores, creando una pared que refleje la alegría, la energía y la historia de estas once ediciones del Pet Market Zgz. ¡Un rincón hecho para celebrar todo lo que nos hace decir wow!

Como novedad traen este año el "RINCÓN DEL PODCAST" donde podrás contar tu experiencia en el Market, qué es lo que más te ha gustado, cuántas veces has venido o, si eres expositor, cuántas ediciones has compartido con nosotros. También habrá momento para entrevistas divertidas con los verdaderos protagonistas: ¡los peludos! 🎙🐾 Queremos escucharte y que formes parte de la gran familia del Pet Market Zgz, que tantas historias y sonrisas nos regala en cada edición.

En esta edición navideña del Pet Market Zgz también te espera un rincón irresistible: nuestro photocall con Papá Noel y sus cachorritos 🎅🐶. Un escenario realizado por Arion lleno de espíritu navideño donde podrás hacerte una foto mágica en el trineo de Papá Noel y llevarte un recuerdo precioso de estas fiestas. ¡Acércate, posa y sonríe con tu peludo en el salón de Papá Noel!

Además podrás colaborar con algunas protectoras locales como AMAR (Asociación de Madrinas al Rescate) quién venderá sus calendarios solidarios 2026 para sufragar los gastos de los animales recogidos, además de contar con Bigotes Callejeros y Animal Soul.

Si tienes un caniche, el domingo, 14 de diciembre a las 12 horas se realizará una quedada de caniches en el Pet Market Zgz. Y si tienes un teckel (perros salchichas), también el domingo, pero a las 13 horas se realizará una quedada de teckels en el mercado.