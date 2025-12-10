Una mítica bocatería de Zaragoza abre su tercer establecimiento en un nuevo barrio en plena expansión

La apertura de nuevos locales de restauración está a la orden del día en Zaragoza. La gastronomía de la capital aragonesa goza de buena salud, con bares de toda la vida que se mantienen gracias a su calidad y la fidelidad de su clientela, y nuevas propuestas culinarias que ponen sus ojos en la ciudad para deleitar a zaragozanos y visitantes con nuevas propuestas. Más allá de las zonas más emblemáticas del centro —como El Tubo—, los barrios de Zaragoza están viviendo un gran momento con la llegada de nuevos restaurantes que ya cuentan con otros establecimientos en otros puntos de la ciudad.

El distrito Parque Venecia de la capital aragonesa dio la bienvenida el paso mes de noviembre a una de las bocaterías más conocidas de Zaragoza. La Antilla, que cambio de propietarios hace unas semanas, inauguro su tercer local en la ciudad en este barrio de la ciudad. El lugar elegido por los dueños ha sido el número 24 de la calle Andrea Palladio.

Tres locales en Zaragoza

La Antilla cuenta con hasta tres locales en Zaragoza, pero con un pequeño matiz. Los locales de Aragonia y Parque Venecia permanecen a los nuevos propietarios, mientras que el situado en el centro de la capital aragonesa pertenece a otros gestores. En el establecimiento situado en Parque Venecia, se pueden degustar algunos de los bocadillos más míticos de su carta como el especial Antilla (con ternera y bacon), el de la casa o el de ternasco a la plancha con huevos rotos. La carta también dispone de raciones, ensaladas y tostadas. La oferta culinaria del local se complemente con un menú diario.

Esta noticia ha sido recibida con los brazos abiertos por la gente del barrio que no ha dudado en acudir a la publicación de Instagram de la apertura a mostrar sus ganas. "Nos vais a venir genial" o "no tardaremos en ir" son algunos de los comentarios más repetidos. La Antilla abrió las puertas de este nuevo local el pasado 13 de noviembre en la capital aragonesa.