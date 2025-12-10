Así será la nueva calle que se creará en uno de los barrios del Casco Histórico de Zaragoza

Es una de las últimas fábricas abiertas y funcionando que quedaban en el entramado urbano de Zaragoza y la única que se situaba dentro del Casco Histórico de la ciudad, a tan solo diez minutos de la plaza del Pilar. La salida de Instalaza del barrio de las Tenerías, detrás de los bloques de Aloy Sala, va a permitir abrir este barrio y aumentar el espacio público disponible, creando un nuevo corredor que unirá la calle Monreal con la calle Doctor Blanco Cordero y el paseo Echegaray.

Esa nueva calle, que todavía no existe en el planeamiento de la ciudad, partirá de la esquina en la que se juntan la calle Monreal y Rodríguez de la Fuente, donde queda una de las esquinas del solar que ahora ocupa Instalaza. La vía transcurrirá por el límite sur de la parcela actual hasta encontrarse con el primer tramo de Doctor Blanco Cordero. Allí girará para mirar hacia el río y juntarse con Echegaray y Caballero en perpendicular.

Así será el nuevo edificio

La ordenación del solar propuesta en el convenio entre Instalaza y el Ayuntamiento de Zaragoza, que todavía se tiene que aprobar y desarrollar, supondrá también la creación de tres zonas verdes que se situarán entorno a esta nueva calle. La primera de ellas quedará en la trasera de un edificio de viviendas que actualmente se utiliza como aparcamiento -y desgüace ilegal-. La segunda ocupará toda la zona que quedará libre entre Echegaray y Caballero y los bloques de Aloy Sala y la tercera, la más pequeña, entre el nuevo edificio de pisos que se levantará y Echegaray y Caballero.

El nuevo bloque de viviendas, por su parte, discurrirá en diagonal entre la calle Monreal y Echegaray y Caballero. El edificio tendrá forma de 'S' visto desde arriba. En los huecos que queden libres irán las zonas comunes de la nueva urbanización y en los bajos se emplazará un nuevo equipamiento público para los vecinos de este barrio.

El nuevo edificio tendrá siete alturas (más el bajo) en casi toda su longitud menos la zona que da a Echegaray y Caballero, que 'crecerá' hasta llegar a las diez alturas, también contando con el bajo. En total, de los más de 10.600 metros cuadrados con los que cuenta el solar, 6.140 metros cuadrados serán el nuevo vial viales, zonas verdes y equipamientos.