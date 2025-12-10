Así son los nuevos trámites para obtener el cheque Familia de Zaragoza

El cheque Familia del Ayuntamiento de Zaragoza que busca facilitar el acceso de los vecinos de la ciudad a las guarderías privadas tendrá una nueva edición. Por cuarto ejercicio consecutivo se pone en marcha el plazo para promocionar que las familias de la ciudad con niños entre 0 y 3 años que entren o continuen en los centros infantiles de la ciudad.

A través del Cheque Familia los niños escolarizados podrán pedir una ayuda entre 700 y 1.000 euros desde el próximo 17 de diciembre, tal y como ha anunciado esta mañana la alcaldesa Natalia Chueca. Esta nueva edición mantendrá el plazo de solicitud vigente hasta el 17 de febrero.

Para facilitar la tramitación, el Ayuntamiento de Zaragoza se hará cargo de consultar buena parte de los datos personales que se requieren para la consecución de esta ayuda, por lo que, es fundamental rellenar el consentimiento para que se pueda comprobar la información.

Este año pueden solicitar esta ayuda las familias con niños nacidos en 2022, 2023 y 2024. En concreto, se tendrán que adjuntar tres documentos. Por un lado el certificado de la guardería con los importes abonados (que facilitan los propios centros). Por otro el certificado de titularidad de la cuenta en la que se abonará el pago y también un documento firmado por el progenitor que se autorice la consulta por parte del patronato municipal de Educación y Bibliotecas, organismo encargado de la gestión del cheque, de datos como el padrón, la renta, el DNI y la comprobación de que la familia está al corriente de pagos con Seguridad Social y Hacienda.

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento de Zaragoza ha estado trabajando para hacer efectiva esta medida que, cuando tenga el consentimiento, va a agilizar sensiblemente la tramitación y el pago posterior de estas ayudas y evitar en muchos casos la subsanación de errores. Además, se realizará todo a través de la web, de manera telemática, sin necesidad de imprimir y firmar documentos.

Unas novedades que ha explicado esta mañana la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, que ha incidido en la importancia de esta ayuda dentro de la estrategia de apoyo a las familias: “Queremos ponérselo fácil porque sabemos que su tiempo es muy valioso, es prioritario evitar demoras en la tramitación y que los pagos se realicen rápidamente. El Ayuntamiento de Zaragoza está haciendo un esfuerzo y, también tenemos como aliado a la inteligencia artificial, que se va a utilizar para las resoluciones. Estamos al lado de quienes sostienen nuestra ciudad, trabajando y sacando a sus hijos adelante, porque las familias medias también merecen una atención y una mano tendida de las instituciones”.

La rapidez en el pago es una de las grandes reivindicaciones de las familias, tras las numerosas quejas de los últimos años por la falta de agilidad. "Este año esperamos que no se produzcan retrasos y todo sea más fluido", ha confiado la regidora.

En la última edición, 2.260 familias con niños de 0 a 3 años solicitaron esta ayuda que ha contado con 1.300.000 euros de fondos municipales. Finalmente, 1.401 solicitudes cumplieron los requisitos estipulados para obtener las ayudas de 700 o 1.00 euros en función de la renta familiar. Es la cuarta ocasión en la que el consistorio ofrece esta subvención para quienes no tienen posibilidad de disponer de una plaza en las Escuelas Infantiles Municipales. Contando desde la primera edición piloto en 2022, el consistorio ha destinado, con el incremento de este año, más de 4.000.000 de euros a este cometido. Con ellos, se habrán visto beneficiadas 4.000 familias.