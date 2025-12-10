Subida salarial a los funcionarios de Zaragoza: un informe de hace un año aconsejaba ya reservar 5,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que destinar 6,5 millones de euros para pagar la subida salarial para los funcionarios (+2,5%) pactada por el Gobierno de España y los sindicatos a principios de este mes de diciembre para este 2025. Fue la semana pasada cuando el consistorio dio a conocer a cuánto ascendía el montante y entonces desde el equipo de Natalia Chueca criticaron la premura con la que iban a tener que buscar 6,5 millones en las partidas sin ejecutar del presupuesto de este año para hacer frente al pago. Sin embargo, en un informe fechado hace más de un año, los técnicos municipales ya aconsejaron al Gobierno municipal que reservara 5,8 millones de euros para hacer frente a una posible subida salarial.

Esos 5,8 millones de euros los calculó el servicio de Recursos Humanos previa elaboración de los presupuestos de este año, hace más de un año. Estimaba la oficina municipal que la previsión, "en base a la tendencia de los últimos años", era que el incremento retributivo para los funcionarios fuera para este 2025 de "un 2%, lo que supone un importe aproximado de 5,82 millones de euros". Sin embargo, en el proceso de redacción de las cuentas, de los 5,8 millones solo se presupuestaron 3,8 millones para afrontar esa subida salarial, según consta también en otro informe fechado el 20 de diciembre de 2024, este firmado por la concejala de Hacienda del Gobierno municipal, Blanca Solans, al que ha tenido acceso este diario.

Preguntados por esta misma cuestión y por el hecho de que no se consideraran los informes de los técnicos municipales a la hora de presupuestar la subida salarial para los funcionarios, desde el Gobierno municipal explican que eran estimaciones basadas en hipótesis y que, en todo caso, el pago de esa subida salarial a los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza está garantizada, puesto que esta misma semana se aprobarán las modificaciones presupuestarias necesarias para poder incluir las cantidades adeudadas con los trabajadores municipales en la nómina de este mismo mes de diciembre. No obstante, los funcionarios municipales cobran a mes vencido, por lo que se les ingresará en enero.

¿De dónde saldrá el dinero?

Desde el equipo de Natalia Chueca han querido quitar así hierro al asunto después de quejarse la semana pasada del momento en el que el Gobierno de Sánchez acordó con los sindicatos la subida salarial. Un pacto en diciembre les dejaba casi sin tiempo de reacción, lamentaron. Pero la realidad es que ya hace un año los propios trabajadores de la casa aconsejaron reservar 5,8 millones de los 6,5 que finalmente van a ser necesarios.

¿De dónde van a salir esos millones? Fuentes del área de Personal explican que ya se ha hecho la recapitulación de partidas que se aminorarán o extinguirán para conseguir esos fondos. Son partidas, explican, que pertenecen a "muchas de las áreas municipales" y que no se iban a poder ejecutar este año al quedar solo 20 días de plazo. De estos proyectos sin ejecutar provendrán unos 5,4 millones, mientras que otro 1,1 millones se sacará del fondo de contingencia del presupuesto. "Se va a pagar a tiempo", insisten desde el Gobierno municipal del PP.

Sin embargo, la izquierda ha criticado esta maniobra puesto que no supone la primera modificación presupuestaria que se realiza este año para hacer frente a gastos de personal. Según han denunciado tanto ZeC como CCOO, "las partidas de personal están infradotadas, lo que dificulta la prestación de los servicios públicos", han criticado. "La falta de planificación de la señora Chueca ha provocado un importante desfase en las cuentas municipales. Esta infradotación presupuestaria en materia de personal ha supuesto, de facto, limitaciones a la hora de cubrir bajas laborales", lamenta el concejal de Zaragoza en Común Suso Domínguez.

"No se cubrían las bajas por maternidad"

Por su parte, el secretario general de la sección de CCOO en el ayuntamiento, Juan Tamarit, ha explicado que la causa de esta falta de dinero para hacer frente a los gastos de personal, "a falta de una explicación oficial por parte del Gobierno municipal", son el pago de horas extra, un concepto que "demuestra a su vez la falta de personal", "o las subidas salariales que se han producido para puestos superiores". "Para CCOO lo más grave es que hasta la realización de estas modificaciones de crédito hemos tenido periodos en los que no se cubrían ni las bajas por maternidad por falta de presupuesto”, critica Tamarit.

Ante estas críticas, el Gobierno municipal ha explicado, en declaraciones a este diario, que el 87,42% de las plazas municipales están cubiertas, "un porcentaje muy superior al que se da en otras administraciones públicas" y teniendo en consideración que se trata de una plantilla de más de 5.100 trabajadores. "Ese porcentaje aumentará hasta el 92,5% en los próximos meses con las Ofertas de Empleo Público ya convocadas", explican fuentes del área de Personal, que indican además que el porcentaje de trabajadores temporales en Zaragoza es de "tan solo el 1,8%", una cifra "muy inferior al 8% como máximo que marca la ley".