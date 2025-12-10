Zaragoza volverá a tener su propia carrera de Papá Noel: fecha, recorrido e inscripciones

El espíritu navideño volverá a inundar las calles del centro de la capital aragonesa con la celebración de la segunda edición de la Carrera Papá Noel Zaragoza Caja Rural, un evento festivo y deportivo que tendrá lugar el domingo 21 de diciembre de 2025, a partir de las 10:00 horas, con salida y meta en la Plaza de España. La prueba, que el año pasado se estrenó con un éxito absoluto, regresa con la intención de superar todas las expectativas y convertirse en una de las citas más multitudinarias de las fechas navideñas.

Tras el rotundo éxito de la primera edición, en la que se agotaron las inscripciones en dos ocasiones y se alcanzó la cifra de 3.000 participantes, la organización ha decidido ampliar la oferta hasta los 4.000 dorsales para dar respuesta a la creciente demanda. El objetivo es permitir que aún más corredores puedan disfrutar de esta experiencia única que combina deporte, diversión y ambiente navideño en pleno corazón de Zaragoza.

La prueba tendrá un recorrido aproximado de 5 kilómetros por el centro de la ciudad, diseñado para que tanto corredores habituales como familias y grupos de amigos puedan participar sin dificultad. Su carácter inclusivo la convierte en una opción perfecta para todas las edades, desde los más pequeños hasta los adultos que buscan una forma diferente de vivir la Navidad.

CARRERA PAPÁ NOEL ZARAGOZA / RUBÉN RUIZ / EPA

Uno de los grandes atractivos de la carrera es que la inscripción incluye un traje completo de Papá Noel o de Elfo, de modo que cada participante puede elegir con qué personaje navideño quiere sumarse al evento. El año pasado, cientos de corredores disfrazados llenaron de color, música y sonrisas las principales calles de Zaragoza, creando un ambiente que se convirtió en una de las imágenes más difundidas en redes sociales durante las fiestas.

La organización prevé que en esta nueva edición vuelva a registrarse una estampa similar: un impresionante desfile de corredores vestidos de rojo, verde y blanco, acompañados de animación, música y actividades paralelas que harán del evento una auténtica fiesta navideña que quiere convertirse en tradición en Zaragoza.

Recorrido e inscripción

Los corredores partirán de un punto neurálgico esta Navidad como la Plaza de España en dirección al Coso, pasarán por delante del Teatro Principal y seguirán por el Coso Bajo hasta cruzar el puente de Hierro donde darán la vuelta nuevamente volviendo a pasar por encima del Ebro para dirigirse a Paseo Echegaray. La multitud de Papá Noel pasará por delante de la Basílica del Pilar y girará por la avenida de César Augusto hasta el Coso cuando pasarán nuevamente por Plaza España y subirán Paseo Independencia para volver a bajarlo y acabar la carrera en la Plaza España.

Recorrido de la carrera de Papá Noel en Zaragoza / CARRERA PAPÁ NOEL

La inscripción en esta carrera solidaria tiene un precio por persona de 15,60 euros que incluye un traje completo de Papá Noel (pantalón, chaqueta, cinturón, gorro y barba), dorsal con chip, diploma acreditativo de tu participación en la Carrera de Papá Noel y una bolsa de regalos de los diferentes patrocinadores y colaboradores.