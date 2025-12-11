La cara y la cruz de la salida de Instalaza del centro de Zaragoza: de la "buena propuesta" a la "oportunidad perdida"

La salida de la empresa armamentística Instalaza del centro de Zaragoza pondrá fin a una trayectoria controvertida que empezó en los años 40 a apenas 200 metros de la plaza del Pilar. No es el primer intento que la compañía y el ayuntamiento han realizado en los últimos 15 años, pero esta vez sí será el definitivo tras cerrar un convenio que permitirá construir 155 nuevas viviendas en el barrio de Tenerías, 31 de ellas de gestión pública. Los vecinos de la zona, eso sí, se mueven entre la satisfacción por ver cumplidas sus históricas reivindicaciones y la inquietud por el resultado final del proyecto residencial. No es tanto el qué, sino el cómo.

Por un lado, desde el colectivo vecinal Parque Bruil valoran la propuesta del convenio de forma “positiva”. “Hemos luchado durante muchos años para que Instalaza saliera del barrio”, explica el presidente de la entidad, Luis Bernad, que apunta como aspectos más positivos la creación de un equipamiento público para el barrio –del que no se ha concretado más allá que su tamaño, 900 metros cuadrados-.

Sobre el número de viviendas que se construirán, 155, de las que 124 serán libres, Bernad opina que la llegada de nuevos vecinos contribuirá a “revitalizar” un barrio “que ha sufrido mucho en los últimos años”. “Creemos que es una buena propuesta”, zanja. No se muestra tan optimista Carmen Turégano, presidenta de otra de las asociaciones vecinales del barrio, la de San Agustín.

La primera palabra que le viene a la mente, dice, es "sorpresa". "Llevamos muchos años con esto y siempre se quedaba en nada", recuerda, para después resaltar esa "inquietud" por el desconocimiento acerca de la letra pequeña del acuerdo entre Instalaza y el ayuntamiento. "Solo sabemos lo que se ha publicado en prensa y leeremos muy atentamente el convenio cuando salga a información pública", esgrime.

Así quedarán distribuidos los suelos de Instalaza. / EL PERIÓDICO

Pese a ello, sí hay algunas cuestiones que Turégano no comparte de la iniciativa planteada esta vez. No en vano, cabe recordar que entre 2010 y 2011, cuando se firmó el último convenio con el Gobierno socialista de Juan Alberto Belloch, la movilización social ya frenó aquel proyecto. "No nos gusta que haya tantas viviendas libres, porque tenemos la sensación de que hemos perdido una oportunidad de hacer pisos mucho más accesibles", afirma la representante vecinal.

"La verdad que últimamente estamos de bajón, sinceramente, viendo cómo está el barrio"; prosigue Turégano, en relación a todos los problemas que vienen acarreándose en el Parque Bruil y al "no haber conseguido rehabilitar todo el grupo de Aloy Salas", colindante con la parcela de Instalaza. Por último, también subraya que deberán conocer el detalle "de lo que se quiere hacer en ese equipamiento público" y sobre si las zonas verdes "serán para todos los vecinos o privadas para los residentes".